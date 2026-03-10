Precaución en la RN 64: abundante agua sobre la calzada en Los Altos

La transitabilidad en el este de la provincia de Catamarca se ve afectada por las condiciones climáticas actuales. Vialidad Nacional ha emitido un informe oficial comunicando que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 64, específicamente en el sector que corresponde a la travesía urbana de Los Altos, dentro del departamento Santa Rosa. La advertencia responde a la presencia de abundante agua sobre calzada, un factor que compromete la adherencia y la visibilidad en este punto estratégico de la red vial.

Recomendaciones de seguridad vial

Ante este escenario de riesgo hídrico sobre el pavimento, el organismo nacional ha difundido una serie de medidas preventivas de cumplimiento obligatorio para evitar siniestros. Las pautas técnicas para los usuarios que circulen por la zona son:

Disminuir la velocidad: Factor determinante para evitar el hidroplaneo ante el agua acumulada.

Factor determinante para evitar el hidroplaneo ante el agua acumulada. Evitar sobrepasos: Maniobra restringida para mantener el orden vehicular en condiciones adversas.

Maniobra restringida para mantener el orden vehicular en condiciones adversas. Utilizar las luces bajas: Requisito indispensable para mejorar la visibilidad propia y de terceros.

Vigilancia en la travesía urbana

La situación en la zona urbana de Los Altos requiere una atención especial por parte de los conductores, dado el flujo constante de vehículos y la complejidad que añade el factor climático. Vialidad Nacional mantiene el monitoreo sobre la Ruta Nacional 64 en el departamento Santa Rosa para evaluar la evolución del escurrimiento del agua y garantizar la integridad de quienes transitan por este corredor. Se insta a la comunidad a respetar estrictamente las indicaciones para evitar cualquier incidente mayor mientras persistan estas condiciones en la calzada.