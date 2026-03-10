Vialidad Nacional prohíbe detenerse sobre puentes por crecidas de ríos

En el marco de las condiciones climáticas adversas que atraviesa la provincia, Vialidad Nacional ha emitido un comunicado urgente dirigido a todos los usuarios de las Rutas Nacionales 38 y 64. La solicitud primordial radica en evitar detener los vehículos sobre puentes y alcantarillas que se encuentren emplazados sobre ríos y arroyos crecidos. Esta situación es consecuencia directa de las intensas lluvias que se registran actualmente en el Valle Central y el Este provincial, fenómenos que han alterado significativamente el régimen hídrico de la región de Catamarca.

Seguridad estructural y puntos críticos

La medida responde a estrictas razones de seguridad vial y civil. El objetivo de las autoridades es evitar cualquier tipo de sobrecarga sobre las estructuras en momentos donde el empuje y el peso del agua ya ejercen una presión física considerable. La preocupación se centra de manera específica en cuatro puntos neurálgicos donde el volumen de agua es crítico y ha puesto en alerta a los equipos técnicos:

Ruta Nacional 38: Se debe extremar la precaución y la fluidez del tránsito sobre los puentes de los ríos Paclín y Huacra .

Se debe extremar la precaución y la fluidez del tránsito sobre los puentes de los . Ruta Nacional 64: El alerta se extiende a las zonas de cruce de los ríos San Francisco y El Abra.

En estos sectores, se ha reportado que el caudal de agua está próximo a alcanzar el nivel de calzada, lo que incrementa exponencialmente el riesgo ante cualquier obstrucción o peso estático adicional sobre los puentes y alcantarillas mencionados.

Recomendaciones ante la emergencia hídrica

Dada la magnitud de las precipitaciones que persisten en el Valle Central y la zona Este, el organismo vial insiste en que la circulación continua es vital para preservar la integridad de la infraestructura caminera. La detención innecesaria sobre estas estructuras representa un peligro potencial para la estabilidad de las mismas, especialmente cuando los cauces presentan un volumen próximo al asfalto.

Se insta a los conductores que transitan por las zonas afectadas a mantener la marcha, evitar maniobras de detención para observar las crecidas y seguir estrictamente las normas de seguridad ante el fenómeno meteorológico vigente.