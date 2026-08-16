Alerta Amarilla para la Puna de Catamarca: ráfagas de hasta 130 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta de Orden Amarillo por viento para la cordillera y la Puna de Catamarca. De acuerdo con el organismo nacional, el fenómeno afectará distintos sectores de la provincia durante este domingo y se extenderá también durante el lunes.

La advertencia contempla diferentes características según la zona. Mientras que en el área cordillerana se prevén vientos intensos del sector Oeste, con velocidades que estarán entre los 70 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 130 kilómetros por hora, en el resto del área bajo alerta podría registrarse viento zonda.

El escenario meteorológico señalado por el organismo requiere atención debido a la intensidad prevista de los vientos y a los efectos que pueden producir tanto sobre la visibilidad como sobre las condiciones ambientales.

Los sectores afectados por la alerta son Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. La advertencia alcanza así a diferentes departamentos de la provincia y contempla tanto las zonas cordilleranas como otros sectores incluidos dentro del área bajo vigilancia meteorológica.

Vientos de hasta 130 km/h en la zona cordillerana

Uno de los puntos centrales de la advertencia está relacionado con las condiciones previstas para la zona cordillerana. Según el organismo nacional, allí se registrarán vientos provenientes del sector Oeste, con velocidades estimadas entre 70 y 80 km/h. También advirtió que las ráfagas podrán alcanzar una intensidad considerablemente mayor, con valores que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos.

La intensidad de los vientos puede generar diferentes efectos sobre las condiciones del área. Entre ellos se encuentra la posibilidad de una reducción de la visibilidad, además de la aparición de viento blanco y/o ventisca.

Estas condiciones forman parte del escenario contemplado dentro de la Alerta Amarilla y requieren mantener especial atención durante el período indicado por el organismo nacional.

Viento zonda en el resto del área

En el resto del territorio comprendido por la alerta, las condiciones serán diferentes. Allí el fenómeno previsto es viento zonda, con velocidades que estarán entre 30 y 45 km/h.

Las ráfagas, según la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional, podrán alcanzar los 70 km/h. El viento zonda puede generar modificaciones repentinas en las condiciones ambientales. Entre los efectos señalados se encuentra la reducción de la visibilidad, además de un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.

Vigencia durante domingo y lunes

La advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional contempla un período que comienza durante este domingo y se extiende durante el lunes. La presencia de viento intenso y las ráfagas previstas para distintos sectores de la provincia hacen que el organismo haya establecido una Alerta Amarilla, con recomendaciones destinadas a reducir la exposición de la población a las condiciones meteorológicas previstas.

La intensidad del fenómeno será diferente de acuerdo con la zona, pero tanto los sectores cordilleranos como aquellos donde se espera viento zonda se encuentran incluidos en el área señalada.

En este contexto, el organismo meteorológico recomienda adoptar medidas preventivas y mantenerse informado a través de las autoridades.

Las recomendaciones ante el fenómeno

Frente a la situación meteorológica prevista, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para la población.

Las principales medidas son:

Evitar actividades al aire libre. Asegurar los elementos que puedan volarse. Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La primera recomendación apunta a evitar la exposición durante el período en que se registren las condiciones de viento previstas. La segunda busca prevenir situaciones vinculadas con objetos que puedan ser desplazados o volados por las ráfagas.

A su vez, el SMN remarca la importancia de mantenerse informado por las autoridades, especialmente teniendo en cuenta que la intensidad del fenómeno puede variar según el sector. La cuarta recomendación consiste en contar con una mochila de emergencias preparada con elementos básicos: linterna, radio, documentos y teléfono.