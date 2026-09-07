A 30 años de la muerte de Gilda: la historia detrás de sus canciones y el mito que no deja de crecer

El 7 de septiembre de 1996, la música popular argentina perdió a una de sus voces más reconocidas. Gilda, nombre artístico de Myriam Alejandra Bianchi, murió a los 34 años en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 12.

Tres décadas después, su figura permanece vigente. Sus canciones continúan sonando en celebraciones, reuniones y escenarios, mientras nuevas generaciones descubren una obra que trascendió ampliamente el circuito de la música tropical.

De maestra jardinera a referente de la cumbia

Antes de dedicarse profesionalmente a la música, Gilda trabajaba como maestra jardinera. De personalidad reservada y con una fuerte vocación docente, decidió cambiar de rumbo para seguir una pasión que la llevaría, en pocos años, a convertirse en una de las artistas más reconocidas de la cumbia argentina.

Su llegada a una escena predominantemente masculina estuvo acompañada por una identidad artística propia. La sensibilidad de sus interpretaciones, sus letras y la cercanía que mantenía con sus seguidores fueron algunos de los rasgos que marcaron su carrera.

Temas como "Corazón valiente" y "No es mi despedida" se transformaron en clásicos de la música popular argentina y continuaron circulando mucho después de su muerte.

La tragedia del 7 de septiembre

La madrugada del 7 de septiembre de 1996, el micro en el que viajaba Gilda sufrió un accidente en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Entre Ríos.

La cantante murió junto con su madre, su hija mayor y tres integrantes de su equipo. La tragedia puso fin a una carrera que había comenzado pocos años antes, pero también marcó el inicio de una etapa en la que su figura adquirió una dimensión diferente.

Con el paso del tiempo, Gilda comenzó a ser recordada no solamente como una cantante, sino también como una figura de devoción para parte de su público. Su imagen apareció en altares y estampitas, y algunas personas comenzaron a atribuirle favores y milagros.

Ese proceso contribuyó a consolidar el carácter mítico que rodea a la artista hasta la actualidad.

"No es mi despedida" y una nueva conexión con el público

Uno de sus temas más reconocidos, "No es mi despedida", volvió a adquirir protagonismo en los últimos tiempos a partir de su asociación con distintos acontecimientos de fuerte impacto popular.

La canción fue vinculada especialmente con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, lo que generó una nueva circulación del tema y llevó a numerosos usuarios a acercarse nuevamente al videoclip oficial.

El episodio mostró, una vez más, la capacidad de las canciones de Gilda para adquirir nuevos significados con el paso del tiempo. Aunque fueron grabadas hace décadas, continúan funcionando como banda sonora de momentos personales y colectivos.

El legado de Gilda, 30 años después

A tres décadas de su muerte, distintos proyectos vinculados con su obra preparan contenidos especiales para recordar su trayectoria. Entre ellos se encuentran materiales audiovisuales, testimonios de referentes de la música tropical y una entrevista completa en formato podcast.

La vigencia de Gilda no se explica solamente por la permanencia de sus grandes éxitos. También está relacionada con el vínculo que construyó con su público durante su breve carrera profesional.

Su voz continúa presente en las canciones que atraviesan generaciones y en quienes encontraron —y todavía encuentran— en sus letras una forma de expresar emociones, recuerdos y experiencias.

Treinta años después de aquella madrugada del 7 de septiembre, Gilda sigue formando parte de la cultura popular argentina. Su carrera terminó de manera abrupta, pero su música continuó recorriendo un camino que no parece tener fecha de cierre.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.