Alerta amarilla por fuertes vientos en la Capital para el lunes 7 de septiembre

San Fernando del Valle de Catamarca permanecerá este lunes bajo alerta amarilla por viento, según informó la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital.

El aviso tendrá vigencia entre las 6 y las 19, durante la mañana y la tarde del lunes 7. Durante ese período se prevén vientos provenientes del sector norte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h.

Además, las ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.

Alerta amarilla por fuertes vientos en la Capital

Las recomendaciones ante el viento

Ante el alerta, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados o levantados por el viento, como elementos ubicados en balcones, patios o espacios abiertos.

También aconsejaron evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más fuertes y mantenerse alejados de árboles, cartelería y estructuras que puedan representar algún riesgo.

También hay alerta por viento Zonda en el oeste

En paralelo, permanece vigente un alerta amarilla por viento Zonda para la región oeste de Catamarca.

Según la información difundida por las autoridades, el fenómeno podría afectar especialmente a distintos sectores de esa región durante la tarde.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles ráfagas intensas.