A días de comenzar las clases la Escuela de La Puntilla, retomó las actividades sin techo y sin baños

A través de la red social directivos, docentes y personal que cumplen funciones en la escuela de La Puntilla reclaman respuestas a los compromisos asumidos por las autoridades de Educación de la provincia.

“Iniciamos un nuevo ciclo lectivo, con muchas ganas y anhelos pero con mucha tristeza al llegar a nuestra escuela y ver que no se cumplió ningún compromiso asumido por nuestras autoridades. Todo sigue igual a días de comenzar las clases. No tenemos aulas. No tenemos baños”, reclama la comunidad educativa belicha.