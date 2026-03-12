Temporal en Catamarca: realizan relevamiento de zonas afectadas en el Este provincial

Funcionarios del Gobierno provincial llevaron adelante este jueves una serie de recorridos por distintos municipios del Este provincial, con el objetivo de evaluar el impacto de las crecidas de los ríos registradas durante las últimas horas. La visita se enmarca en un operativo de relevamiento destinado a conocer de primera mano la situación generada por las condiciones climáticas y coordinar respuestas ante los daños ocasionados.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, junto a integrantes del equipo del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, quienes durante la jornada se trasladaron a diferentes sectores afectados para dialogar con autoridades locales y observar las consecuencias que dejaron las crecidas.

El operativo incluyó visitas a zonas rurales y caminos de conexión, donde se reportaron problemas de transitabilidad y daños en la infraestructura vial, factores que dificultan la comunicación entre comunidades de la región.

Recorrido en Los Altos junto al intendente Raúl Barot

Una de las primeras paradas del recorrido se realizó en la jurisdicción de Los Altos, donde los funcionarios provinciales trabajaron en conjunto con el intendente Raúl Barot para identificar los sectores más comprometidos por la situación.

Durante la visita se inspeccionaron distintos puntos del municipio en los que las crecidas de los ríos generaron complicaciones significativas. De acuerdo con el relevamiento realizado en terreno, el fenómeno provocó:

Daños en caminos rurales, afectando la circulación habitual de los pobladores.

Deterioro en puentes, infraestructura clave para la conexión entre parajes.

Comunidades incomunicadas, debido a las dificultades de acceso ocasionadas por el avance del agua.

La inspección permitió constatar el estado de estas infraestructuras y reunir información directa para determinar las medidas de intervención necesarias en el corto plazo.

La presencia de autoridades provinciales y municipales en el lugar también tuvo como finalidad establecer prioridades de asistencia, considerando el impacto que la interrupción de caminos y puentes tiene en la vida cotidiana de las comunidades.

Evaluación de la situación en el municipio de Icaño

Tras finalizar el relevamiento en Los Altos, la comitiva continuó su recorrido hacia el municipio de Icaño, donde fue recibida por el intendente Franco Carletta.

En este segundo encuentro, los funcionarios provinciales se interiorizaron sobre el impacto de las inclemencias climáticas en la región. Durante la reunión se analizaron los efectos que provocaron las lluvias y las crecidas en distintos sectores del municipio, así como las necesidades más urgentes planteadas por las autoridades locales.

El intercambio permitió reunir información clave para comprender el alcance de la situación y evaluar las consecuencias que el fenómeno climático generó en la infraestructura y la conectividad local.

Además, el diálogo con el intendente Carletta formó parte del proceso de articulación institucional necesario para organizar la respuesta ante este tipo de contingencias.

Trabajo coordinado entre Provincia y municipios

Desde el Gobierno provincial se informó que se mantiene un trabajo articulado con los municipios afectados para avanzar en el relevamiento de daños y en la planificación de acciones destinadas a asistir a las comunidades que sufrieron las consecuencias de las crecidas.

Entre las principales tareas en marcha se encuentran:

Relevamiento de daños en infraestructura vial y sectores afectados.

Coordinación con autoridades municipales para identificar prioridades.

Planificación de acciones de asistencia para las comunidades perjudicadas.

Este enfoque busca garantizar una respuesta coordinada entre los distintos niveles del Estado, con el objetivo de atender las necesidades surgidas tras las inclemencias climáticas y restablecer gradualmente la normalidad en las zonas impactadas.

Las visitas realizadas durante la jornada forman parte de este proceso de monitoreo permanente, mediante el cual las autoridades provinciales buscan obtener un diagnóstico preciso de la situación en el territorio y fortalecer la articulación con los gobiernos locales.