Salud refuerza la atención sanitaria en el Hospital Zonal de Andalgalá

La ministra de Salud, Johana Carrizo, junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, visitaron el Hospital Zonal de Andalgalá, donde llevaron adelante una jornada de trabajo centrada en el contacto directo con los equipos de salud. Durante la visita, las autoridades mantuvieron reuniones con el personal para escuchar inquietudes, analizar el funcionamiento de los servicios y relevar necesidades relacionadas con la organización del trabajo, la infraestructura y el abastecimiento de insumos.

En este contexto, Carrizo destacó la relevancia de estos espacios de diálogo: "Más que nada son planteos organizativos. Creo que hace falta un poco más de organización y para eso hemos llegado, para generar consensos y que cada servicio pueda trabajar puertas adentro en proyectos específicos de mejora. La idea es escuchar a los equipos, recorrer cada área y acompañar los procesos que permitan seguir fortaleciendo la atención", afirmó la ministra. La declaración subraya un enfoque en la gestión participativa, que busca involucrar a cada profesional sanitario en la toma de decisiones y en la planificación de mejoras concretas.

Evaluación de infraestructura e insumos

Como parte de la agenda de trabajo, Carrizo y Barrientos realizaron un recorrido por distintos servicios del hospital, incluyendo el área de farmacia. Esta inspección tuvo como objetivo evaluar el estado de los insumos y el funcionamiento general del establecimiento, asegurando que cada área cuente con los recursos necesarios para garantizar la atención de calidad a los pacientes.

El recorrido permitió a las autoridades identificar aspectos clave sobre los que se debe trabajar, desde la disponibilidad de medicamentos y materiales médicos hasta la organización interna de los distintos servicios, asegurando que cada unidad pueda operar de manera eficiente y coordinada.

Fortalecimiento del sistema de salud en el interior

La visita se enmarca en una agenda de trabajo territorial que tiene como finalidad acompañar a los equipos de salud, conocer de primera mano la realidad de los establecimientos sanitarios del interior y continuar fortaleciendo el sistema público de salud en toda la provincia. Este enfoque territorial refleja la intención de generar políticas y decisiones basadas en evidencia directa y en la realidad concreta de cada hospital o centro de salud, superando los diagnósticos teóricos o centralizados.

Entre los objetivos de este tipo de recorridos se encuentran:

Relevar necesidades específicas de cada servicio, tanto en infraestructura como en equipamiento y personal.

Fomentar la organización interna, promoviendo proyectos de mejora liderados por los propios equipos.

Asegurar la disponibilidad de insumos, especialmente en áreas críticas como farmacia y atención directa al paciente.

Promover consensos y participación, fortaleciendo la coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud.