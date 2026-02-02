  • Dólar
Acciones contra el dengue: operativos focales y descacharrado en barrios del sur de la Capital

Las tareas se desarrollarán desde este lunes 2 y hasta el viernes 6, con controles domiciliarios, relevamientos y descacharrado en distintos sectores del sur capitalino.

2 Febrero de 2026 09.26

En el marco de las acciones de prevención y control del dengue, desde este lunes 2 y hasta el viernes 6 se intensificarán las labores sanitarias en barrios del sur de la ciudad Capital.

Según se informó, de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 se realizarán controles focales y relevamientos en los barrios 20 de Marzo, Piñón Fijo, 40 y 54 Viviendas Sur, Juan Domingo Perón, CGT, Acuña Isí, Vélez Sarsfield y Santa Marta.

En tanto, de 8:00 a 13:00 se llevará a cabo el operativo de descacharrado en el barrio La Tablada, comprendido entre avenida Güemes, avenida Hipólito Yrigoyen, avenida Colón y calle Corrientes.

Desde las áreas intervinientes recordaron la importancia de la colaboración de los vecinos, permitiendo el ingreso del personal autorizado y eliminando recipientes que puedan acumular agua, principal foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

