Acciones contra el dengue: operativos focales y descacharrado en barrios del sur de la Capital

En el marco de las acciones de prevención y control del dengue, desde este lunes 2 y hasta el viernes 6 se intensificarán las labores sanitarias en barrios del sur de la ciudad Capital.

Según se informó, de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 se realizarán controles focales y relevamientos en los barrios 20 de Marzo, Piñón Fijo, 40 y 54 Viviendas Sur, Juan Domingo Perón, CGT, Acuña Isí, Vélez Sarsfield y Santa Marta.

En tanto, de 8:00 a 13:00 se llevará a cabo el operativo de descacharrado en el barrio La Tablada, comprendido entre avenida Güemes, avenida Hipólito Yrigoyen, avenida Colón y calle Corrientes.

Desde las áreas intervinientes recordaron la importancia de la colaboración de los vecinos, permitiendo el ingreso del personal autorizado y eliminando recipientes que puedan acumular agua, principal foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue.