Catamarca: operarios despedidos de NEBA reclaman el pago total de las indemnizaciones

Un grupo de 34 trabajadores despedidos de la fábrica NEBA realiza desde la madrugada de este lunes una protesta frente al portón de ingreso de la planta ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, en Catamarca. La medida de fuerza comenzó alrededor de las 5.30 y tiene como principal reclamo el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes, según informó Radio Valle Viejo.

La manifestación incluyó la quema de neumáticos en las primeras horas del día, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral. Si bien los trabajadores evaluaron inicialmente impedir el ingreso del personal, finalmente resolvieron permitir el normal funcionamiento de la planta mientras continúan con el reclamo.

De acuerdo con la información recabada, parte de los empleados fue notificada de su desvinculación durante la jornada del jueves a través de mensajes de WhatsApp, mientras que el resto tomó conocimiento de la situación el viernes por la mañana, al presentarse en la fábrica para cumplir con su horario habitual.

Según explicó el delegado gremial en declaraciones a medios radiales locales, la empresa contaba con una dotación aproximada de 90 trabajadores. Tras los despidos, 34 quedaron desvinculados y alrededor de 56 continúan en actividad. El representante sindical señaló que la firma venía atravesando un contexto complejo, marcado por la caída en los niveles de producción y el impacto de las importaciones en el mercado de electrodomésticos.

Tras conocerse los primeros avisos de despido, los trabajadores dieron intervención a la Dirección de Inspección Laboral (DIL), que ya se encuentra actuando en el conflicto. Desde el sector gremial indicaron que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar los derechos de los empleados afectados.

En paralelo, los delegados sindicales mantuvieron una reunión con el gerente de la empresa, quien justificó la decisión en la baja de las ventas y en el delicado contexto que atraviesa la industria nacional. En ese encuentro, la firma manifestó su intención de "negociar" las indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, desde la representación gremial advirtieron que la legislación laboral es clara y establece el pago del 100% de las indemnizaciones en los casos de despidos sin causa. "La ley es muy clara y vamos a exigir que se respeten los derechos de los trabajadores", remarcaron.

Mientras tanto, los empleados despedidos permanecen reunidos en la planta a la espera de definiciones concretas por parte de la empresa y de las autoridades competentes. Respecto a posibles nuevas medidas de fuerza, como movilizaciones o cortes de ruta, desde el gremio indicaron que cualquier decisión será adoptada en el marco de una asamblea. "Estamos pensando en la gente, porque es una situación muy difícil", expresó el delegado.

Una planta clave para la industria provincial

El conflicto genera especial preocupación en el ámbito productivo de Catamarca, ya que NEBA es una empresa con casi 50 años de trayectoria en la fabricación de electrodomésticos en el país. La firma se dedica principalmente a la producción de heladeras y freezers, y se destacó históricamente por haber desarrollado la primera heladera bajo mesada con freezer fabricada en la Argentina.

La planta catamarqueña forma parte del Grupo Libson, que adquirió la empresa en 2020, y desde entonces se consolidó como una pieza clave del entramado industrial del parque El Pantanillo. En los últimos años, la fábrica recibió apoyo del Gobierno provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ampliar su capacidad productiva, incorporar nuevas líneas de ensamblaje y sostener el empleo.

En ese marco, la empresa había avanzado incluso en la producción de nuevos electrodomésticos, como hornos, con el objetivo de ampliar su participación en el mercado nacional de línea blanca. Los recientes despidos contrastan con aquellas expectativas de crecimiento.

El conflicto permanece abierto y se aguardan definiciones tanto de la empresa como de las autoridades laborales, en un contexto de creciente preocupación por el empleo industrial en la provincia.