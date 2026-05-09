Actividades por la Semana del Parto Respetado

El Ministerio de Salud de la provincia adhiere a la Semana Mundial del Parto Respetado que se conmemora del 11 al 15 de mayo, este año bajo el lema "Parir con voz, parir con orgullo". En este marco, se llevarán a cabo diferentes acciones de promoción y concientización sobre los derechos de las personas gestantes.

En este sentido, el equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, trabajará con la población en torno a los derechos garantizados por la Ley 25.929 de Parto Respetado y la Prevención de las Violencias Obstétricas (Ley 26.485).

Cabe mencionar que el "parto respetado o humanizado" es el modelo de atención del parto que pretende tomar en cuenta, de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de las personas gestantes y sus familias en los procesos de atención del embarazo y nacimiento.

En Argentina existe la Ley 25.929 sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015, que defiende los derechos de las personas gestantes, los recién nacidos/as y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post parto.

Cronograma de actividades

• 13 de mayo a las 9.30 horas. Casa de la Mujer en Fray Mamerto Esquiú, taller destinado a toda la comunidad.

• 14 de mayo a las 9.30 horas. Hospital de La Merced, capacitación al equipo de salud.

• 15 de mayo a las 9.30 horas. Merendero Comunitario de Pomancillo Oeste, taller para la comunidad.