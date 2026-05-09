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Frente frío y bajas temperaturas: así estará el tiempo este fin de semana en Catamarca

El ingreso de aire frío durante la madrugada del sábado provocará un marcado descenso térmico en la capital provincial, con lluvias débiles y un progresivo ascenso de temperaturas hacia el inicio de la semana.

9 Mayo de 2026 07.33

La Catamarca se prepara para un fin de semana con cambios marcados en las condiciones meteorológicas. Según el informe difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital, el ingreso de un frente frío durante la madrugada del sábado traerá viento, descenso de temperatura y precipitaciones aisladas.

Sábado 09/05
Durante la madrugada, alrededor de las 3, ingresará un frente frío desde el sur con ráfagas de entre 30 y 60 km/h. Esta situación provocará un marcado descenso térmico y precipitaciones dispersas. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 13°C.
Precipitación estimada: 0 a 5 mm.

Domingo 10/05
La jornada tendrá cielo mayormente despejado. La mañana será fría, con una mínima de 4°C, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta los 18°C. El viento soplará desde el noreste a 30 km/h.
Precipitación estimada: 0 mm.

Lunes 11/05
Se prevé un ascenso de temperatura, aunque persistirán condiciones frescas durante la mañana y la noche. La mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 21°C, con cielo despejado. Hacia la noche, el viento del noreste soplará a 25 km/h.
Precipitación estimada: 0 mm.

Como anticipo de la semana, para el martes se espera una jornada agradable, con cielo despejado y una temperatura máxima cercana a los 25°C.

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