Crónicas Catuchas: El pueblo se narró a sí mismo en la glorieta de la Plaza 25 de Mayo

Ayer por la tarde, la glorieta de la Plaza 25 de Mayo se transformó en un escenario de lectura viva durante el cierre de "Crónicas Catuchas". Se trata de un taller de escritura creativa que busca recuperar la memoria colectiva y dar voz a las historias cotidianas del pueblo catamarqueño.

Ante la mirada atenta de vecinos y feriantes, se presentaron cinco crónicas originales que abordaron temáticas diversas: desde el sentido de pertenencia a un barrio de toda la vida y la crudeza de la vulnerabilidad social, hasta el relato del regreso a Tinogasta o las vivencias dentro del sistema de salud local.

Una apuesta por la comunicación plural

La propuesta, coordinada por el Lic. Gonzalo Barcena, promueve la lectoescritura como una herramienta de comunicación esencial frente a la inmediatez digital. Según explicó Barcena, el espacio busca fomentar una mirada propia y común sobre la realidad que se construye a través de imágenes y relatos del pueblo.

Durante los ocho encuentros del taller, los participantes trabajaron conceptos del género de la crónica literaria, técnicas de observación y el rol del narrador, logrando que el "alumno" haga la transición hacia la figura de "autor" de su propio territorio.

La iniciativa se desarrolló durante los meses de marzo y abril en el marco de los Talleres Temporarios de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Las crónicas presentadas, que sistematizan la experiencia y garantizan la democratización de estos relatos, ya se encuentran disponibles para su lectura en el sitio oficial: https://sites.google.com/view/cronicascatuchas/inicio. En dicha plataforma también se anunciarán las próximas ediciones de esta propuesta formativa.