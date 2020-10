Ahora, la CGT nacional le pide a Jalil que reflexione sobre el traspaso de los IES

La polémica iniciativa del Ejecutivo sobre el traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia y Tecnología sigue sumando voces en contra. Además de los abrazos simbólicos, las declaraciones y cartas de docentes y alumnos locales, ahora se incorpora la voz de la CGT a nivel nacional, apuntando directamente a la decisión de Raúl Jalil.

Por medio de un audio, el secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo se mostró contrario no solo al traspaso, sino también a la falta de consensos del proyecto. El dirigente Sergio Romero calificó la propuesta como “una aventura sin el consenso” y refirió como muy importante tener el aporte y opinión “del colectivo docente y de la comunidad catamarqueña y la participación de actores sociales, que seguramente darán su voto negativo a una iniciativa que no tiene el visto bueno de la comunidad”. Con este pensamiento, Romero llamó a la reflexión al gobernador de la provincia e invitó “al compañero Raúl Jalil a reflexionar sobre esto y buscar los consensos necesarios y tratar de transitar el camino de los acuerdos, en momentos tan difíciles como vive la República Argentina”.



El gremialista agregó “es un pedido de reflexión para que escuche las voces del pueblo y me pongo a disposición para transitar el común camino de llegar a los consensos que permitan generar políticas estables y que perduren en el tiempo”.

Luego, desde la CGT local, Leonardo Burgos respaldó los dichos de su par y se mostró conciliador a la hora de generar los espacios de diálogo. En diálogo con una emisora local, el gremialista analizó la realidad de los IES, indicando que estos merece un sinceramiento y una evaluación. Esto en cuanto a que hay carreras con un número importante de inscriptos, que luego tienen pocos egresados y estos, a su vez, no siempre llegan a tener una inserción laboral ligada el eje educativo de su título. Y luego, acotó: “Más allá de quién dependan, de un ministerio o de otro, lo importante es que no quede ningún alumno sin terminar su carrera. No quede ningún docente sin trabajo y que sea fortalecido y mejorado el sistema y como no vamos a estar de acuerdo”.

Marcó como falla el no haber propuesto el proyecto para un debate, tal como dijo su par Romero y añadió: “Deberían haberlo hablado antes con los rectores, con los dirigentes y empezando de abajo, pero bueno, la discusión está y creo que ningún aporte puede quedar aislado”.

Sin duda, que este tema seguirá siendo materia de debate y quedará ahora ver si el gobernador de la provincia responde al llamado de “reflexión” que se le hizo. A esto debemos sumar, no como dato menor, que en las próximas horas se definiría el nuevo titular de la cartera de Educación, y podría o no tener peso a la hora de definir este conflicto.