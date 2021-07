Al regreso de las vacaciones se trabajará en la reincorporación de los estudiantes de los IES

La Directora provincial de Educación Superior de la provincia, Anahi Perea en diálogo con LA UNION se refirió al deserción de los estudiantes terciarios, luego de que este diario publicará la preocupación de los alumnos de los IES quienes manifestaron que la mitad de los matriculados habrían dejaron sus carreras.

Consultada sobre los índices de deserción, la funcionaria de Educación dijo que no tienen datos certeros, y que es probable que muchos chicos hayan dejando de estudiar por la situación de pandemia y las dificultades de conectividad. Confirmó que al regreso de las vacaciones de invierno y con el retorno a la presenciabilidadse trabajará en la reincorporación de los estudiantes que hoy no están dentro del sistema.

“Por la pandemia la educación ha sido virtual, y eso implicó que los docentes trabajarán a través de plataformas, lo cual supone que los estudiantes tienen que tener los recursos para poder trabajar. La no presenciabilidad es una situación de desventaja porque los concursos para cubrir horas interinas y suplentes el año pasado no se realizaron y recién los concursos se efectivizaron en mayo y junio de este año cuando asumí la gestión. Con lo cual, ya llevamos un año y medio de atraso y esto generó que algunas cátedras no habían sido cubiertas durante el año pasado y el primer cuatrimestre de este año ha sido baste regular en muchos institutos”, remarcó Perea.

Al tiempo que agregó que si bien no hay cifras acerca de la deserción, se aplicarán procedimientos que incluyen encuestas y entrevistas para realizar el seguimiento de los estudiantes. Y se sumará el Programa Acompañar con la idea de reincorporar aquellos chicos que hayan desertado.

La directora de Educación Superior señaló que la tecnología generó un bache y una distancia enorme, no sólo en la educación superior sino en todos los niveles educativos. Consideró además que la no presenciabilidad acentuó el problema, y más aún en el nivel superior que se sostiene principalmente en la virtualidad y que casi no se trabaja con cartilla o material impreso.

“Algunos institutos no tienen una sala acondicionada para el trabajo con los estudiantes en el marco de pandemia, todo ha quedado muy a criterio, voluntad y también a los recursos de los propios estudiantes”, lamentó Perea.

Reveló además que la implementación del nuevo procedimiento, surge con la idea de hacer un relevamiento de cuantos han sido los estudiantes que dejaron sus carreras. Y añadió que se trabaja en algunas resoluciones que van a permitir flexibilizar la regularidad y a su vez posibilitarán que los estudiantes se reincorporen.

“En cuanto a los tiempos y las posibilidades de habilitar los otros turnos de exámenes pensamos que al regreso de las vacaciones de invierno y con el retorno a la presenciabilidad vamos a tener una reincorporación de a poco de muchos de los estudiantes que hoy no están. La educación superior no es obligatoria, al no ser obligatoria, hace que el interés del alumno sea clave para la continuidad. Lamentablemente no se dio el vinculo docente ? alumno, esa comunicación pedagógica cara a cara quizás ha producido mayor distanciamiento. Sin embargo, siempre e históricamente hay mucha deserción de un cuatrimestre y otro. Fui docente de nivel superior y me tocó estar con alumnos que en el mes de abril eran 80 y el mismo grupo, después del segundo cuatrimestre eran 30, y pasando el segundo año eran 15, o sea esta cuestión de la deserción en el sistema superior es natural y tienen que ver con los propios intereses de las personas que se inscriben y que se dan cuenta que no están en la carrera que les gustaría estar, pero por supuesto que todos los factores externos propios que implica esta pandemia probablemente haya causado mayor deserción de lo que normalmente tiene el nivel”, expresó.

Perea además comentó que se está trabajando con un programa que va tener mayor relevancia a partir de agosto y septiembre, vinculado a la flexibilización de los tiempos para las instancia de exámenes, con mayor turnos y además con otros tipos de trabajos que permitirán retener, reincorporar y buscar a los chicos que han dejaron sus estudios, para que vuelvan de nuevo a los espacios de formación. “Nos interesa que regresen”, acotó.

Pomán acéfalo

Por último, la funcionaria de Educación confirmó que el IES Pomán actualmente se encuentra acéfalo en la conducción y explicó que esta situación obedece a instancias netamente administrativas y que se está trabajando para llevar una solución cuanto antes.

“Hoy un docente está a cargo del instituto de Pomán. El principal problema que tiene este instituto es que no tiene rector, secretario académico, ni secretario técnico porque las personas que estaban en esos lugares se jubilaron. Desde el año pasado que esta acéfalo y si bien hay una persona a cargo pero no está designada como tal, es una circunstancia del tipo administrativa que estamos trabajando para solucionarla lo antes posible” concluyó.