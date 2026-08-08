Alerta amarilla por fuertes vientos en seis departamentos de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para este sábado en distintos sectores de Catamarca. El aviso alcanza a Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

En la zona cordillerana, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.

Estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, viento blanco y/o ventisca, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en rutas y caminos de montaña.

En tanto, en el resto de las áreas alcanzadas por el alerta, los vientos soplarán desde el sector sur con velocidades estimadas de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h.

Ante este escenario, se recomienda a quienes deban circular por las zonas afectadas hacerlo con extrema precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del SMN.