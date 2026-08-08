Buscan una canción para la visita del papa León XIV a la Argentina: cómo participar del concurso

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió la convocatoria para seleccionar la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El concurso será de alcance nacional y busca elegir una composición inédita que acompañe las actividades oficiales durante el recorrido del pontífice por Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La inscripción comenzará el lunes 10 de agosto y permanecerá abierta hasta el jueves 10 de septiembre. Podrán participar argentinos mayores de 18 años, tanto de manera individual como grupal.

Cómo participar del concurso

Los interesados deberán completar el formulario online "Inscripción al Concurso Canción de la Visita", disponible a través del sitio de la Conferencia Episcopal Argentina.

Al momento de la inscripción deberán presentar:

Un archivo MP3 con la canción y su letra.

Un segundo archivo MP3 con la versión instrumental.

La letra de la canción en formato PDF.

Los archivos enviados no podrán contener nombres, logotipos ni ningún otro elemento que permita identificar a los autores, con el objetivo de garantizar la imparcialidad durante la evaluación.

La canción deberá tener una duración de entre dos y cuatro minutos, estar escrita principalmente en castellano y podrá incorporar, de manera complementaria, lenguas originarias. El género musical será libre.

Una canción original e inédita

Uno de los principales requisitos establecidos por las bases es que la composición sea original, inédita y creada específicamente para esta convocatoria.

Por ese motivo, no podrán presentarse canciones que hayan sido publicadas previamente en plataformas digitales como YouTube, Spotify o redes sociales, ni aquellas que estén vinculadas a contratos o compromisos de derechos de autor.

La propuesta deberá estar relacionada con la visita de León XIV a la Argentina y con la temática de "Magnífica Humanitas 16", que incluye conceptos vinculados con la construcción de la comunión, la solidaridad y la centralidad del ser humano.

Qué uso de inteligencia artificial estará permitido

Las bases también establecen condiciones específicas para el uso de inteligencia artificial.

La tecnología podrá utilizarse únicamente como herramienta auxiliar en determinados procesos de producción. Entre ellos se contempla la generación de acompañamientos instrumentales de soporte, considerados como una instancia de maquetación técnica.

Sin embargo, la línea melódica principal, la armonía base y la estructura de la canción deberán ser íntegramente de creación humana.

Los participantes deberán informar durante la inscripción si utilizaron herramientas de inteligencia artificial y especificar cuál fue el alcance de ese uso.

Las bases prohíben la generación total o sustancial de la letra o de la composición mediante IA, así como la síntesis o clonación de la voz principal o de los coros. La interpretación vocal deberá estar a cargo de personas.

Cómo será la evaluación

El jurado estará integrado por representantes designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música.

La evaluación se realizará entre el 11 y el 22 de septiembre, de acuerdo con los siguientes criterios:

Coherencia con la temática de "Magnífica Humanitas 16" : 30 puntos.

: 30 puntos. Calidad musical : 30 puntos.

: 30 puntos. Originalidad de la composición : 25 puntos.

: 25 puntos. Interpretación vocal e instrumental: 15 puntos.

El nombre de la propuesta ganadora se dará a conocer el 24 de septiembre.

Qué recibirá el ganador

La canción seleccionada se convertirá en el tema oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina y será utilizada en los contenidos producidos por la Comisión Nacional y el Equipo Coordinador Nacional de la visita.

Además, el ganador tendrá una entrevista en video que será publicada en las redes sociales oficiales y recibirá un certificado de reconocimiento de la Conferencia Episcopal Argentina.

La participación será gratuita, voluntaria y no remunerada. A su vez, la inscripción implica la aceptación de las bases y la cesión de los derechos de autor a la Conferencia Episcopal Argentina, que podrá introducir modificaciones en la letra y la música que considere necesarias.

La convocatoria abre así una oportunidad para músicos y compositores de todo el país que quieran formar parte de uno de los acontecimientos religiosos y culturales más relevantes previstos para la Argentina durante noviembre.