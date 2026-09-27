Catamarca continúa en alerta roja por incendios forestales y piden mayor prevención

Catamarca continúa bajo alerta roja por incendios forestales, en un contexto caracterizado por la presencia de múltiples focos ígneos desatados en distintos sectores de la provincia. Ante este escenario, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia solicitó a la comunidad extremar las medidas de precaución y reforzar las acciones destinadas a prevenir situaciones que puedan derivar en incendios de mayores dimensiones.

La advertencia se produce mientras los equipos de emergencia se encuentran trabajando en territorio, desarrollando diferentes tareas de acuerdo con las características y necesidades de cada incendio. Y en este sentido desde el organismo provincial se remarcó que el despliegue de las fuerzas contempla labores de combate, monitoreo y asistencia, con equipos que intervienen frente a los focos existentes y realizan el seguimiento de su evolución.

En este contexto, desde el ministerio se puso especial énfasis en la necesidad de que la comunidad acompañe las tareas de emergencia mediante conductas responsables que permitan reducir las posibilidades de que se generen nuevos focos.

El riesgo de una quema que se descontrola

Uno de los principales puntos señalados por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia está relacionado con la responsabilidad individual y colectiva. Una práctica que puede parecer controlable, como la quema de malezas o residuos, puede descontrolarse rápidamente y generar consecuencias que excedan el lugar donde se inició. Tal y como trascendió que sucedió días pasados con el pavoroso incendio en Banda de Varela, el que habría comenzado justamente tras una quema de basura que se salió de control.

Por ese motivo, se advierte que un foco igneo puede terminar poniendo en riesgo viviendas, bienes, el ambiente y la vida de las personas que intervienen en los operativos. La situación adquiere particular relevancia en un contexto en el que ya existen múltiples incendios activos en Catamarca y hay equipos de emergencia trabajando en varios puntos de la jurisdicción provincial.

"La prevención, en este escenario, comienza con evitar acciones que puedan generar fuego de manera intencional o accidental", apuntaron desde el Ministerio de Gobierno. Seguidamente se insistió en que las medidas deben ser adoptadas tanto en espacios rurales como en terrenos particulares, debido a que una quema que comienza en un área determinada puede convertirse rápidamente en un incendio difícil de controlar.

Las recomendaciones para evitar incendios

Ante la continuidad de la alerta roja, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos de incendios forestales.

Las principales medidas son:

No encender fuego para quemar pastizales, malezas, basura o restos de poda , ni siquiera en terrenos particulares.

, ni siquiera en terrenos particulares. No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en rutas, banquinas o zonas donde exista vegetación.

en rutas, banquinas o zonas donde exista vegetación. Evitar arrojar botellas u otros elementos de vidrio que puedan favorecer la generación de focos de fuego.

que puedan favorecer la generación de focos de fuego. No realizar quemas ni fogatas en zonas rurales o de vegetación.

en zonas rurales o de vegetación. Ante la presencia de humo o fuego, dar aviso inmediato a los servicios de emergencia .

. No intentar combatir incendios cuando hacerlo pueda poner en riesgo la integridad física.

El conjunto de estas recomendaciones apunta a evitar que acciones cotidianas o aparentemente menores puedan convertirse en situaciones de emergencia.

La indicación de no intentar combatir incendios que puedan representar un peligro para la integridad física también busca evitar que personas sin condiciones para intervenir queden expuestas a situaciones de riesgo.

Equipos de emergencia continúan trabajando

Mientras se sostiene el llamado a la prevención, los equipos de emergencia permanecen trabajando en territorio.

Las tareas se desarrollan de acuerdo con las características de cada incendio e incluyen acciones de combate, monitoreo y asistencia. El trabajo de los equipos se produce en un escenario en el que la provincia mantiene la alerta roja y registra múltiples focos ígneos, por lo que el seguimiento de cada situación forma parte de una respuesta permanente frente a la emergencia.

En este contexto, la participación de la comunidad adquiere un papel central. Evitar la generación de nuevos focos permite concentrar los esfuerzos en las situaciones que ya requieren intervención y reducir la posibilidad de que el fuego avance sobre otros sectores.

La advertencia oficial apunta precisamente a que la prevención acompañe el trabajo que se desarrolla en territorio. Y seguidamente se apuntó a que ante una emergencia, se debe comunicar de inmediato con el SAE911.