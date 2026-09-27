Catamarca llevó sus sabores, tradiciones y música a la FIT

La identidad cultural y gastronómica de Catamarca tuvo un espacio destacado durante la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo (FIT), con una agenda que reunió productos regionales, expresiones culturales, música, artesanías y propuestas vinculadas con las distintas regiones de la provincia.

En el espacio provincial se presentó "Sabores Catamarqueños", una propuesta gastronómica a cargo de UTHGRA que permitió acercar a los visitantes una selección de productos y preparaciones tradicionales de Catamarca. La propuesta incluyó una variedad de sabores asociados con la identidad gastronómica provincial:

Humitas.

Tamales.

Aceitunas.

Quesos regionales.

Nueces confitadas.

Dulces tradicionales.

Sangría blanca y tinta elaborada con vinos de Catamarca.

La presentación permitió poner en primer plano una combinación de productos y elaboraciones que forman parte de las tradiciones gastronómicas catamarqueñas, dentro de un espacio destinado a mostrar diferentes atractivos y propuestas turísticas.

"Tradiciones Ambateñas", una propuesta de turismo comunitario

Otra de las actividades centrales tuvo lugar en el Auditorio CFT B, donde se presentó "Tradiciones Ambateñas Catamarca", un proyecto de turismo comunitario y cultural orientado a poner en valor el patrimonio gastronómico de distintas localidades del departamento Ambato.

La iniciativa contempla a Los Varela, Las Juntas, El Rodeo y La Puerta, con una propuesta centrada en sus productores locales y en la difusión de recetas y productos característicos de cada comunidad. El proyecto busca que las particularidades de cada localidad puedan ser conocidas y valoradas a través de sus propias producciones, recuperando el componente gastronómico como parte de una propuesta de turismo comunitario y cultural.

La presentación contó con la participación de los directores de Cultura de los municipios, quienes estuvieron acompañados por las áreas de Turismo de las localidades y por la senadora del departamento Ambato.

La presencia de los representantes municipales y de las áreas vinculadas con la cultura y el turismo permitió mostrar la propuesta ante un público relacionado directamente con la actividad turística.

Interés de agencias y operadores turísticos

La presentación de "Tradiciones Ambateñas" también generó un espacio de intercambio con agencias de viajes y operadores turísticos que manifestaron interés en el desarrollo de la iniciativa. Durante el encuentro, los representantes del sector solicitaron información sobre los productores que forman parte del proyecto, evidenciando el interés por conocer con mayor detalle a quienes sostienen las propuestas gastronómicas y productivas de las distintas comunidades involucradas.

El intercambio permitió, de esta manera, vincular la propuesta presentada por las localidades de Ambato con actores relacionados con la comercialización y el desarrollo de productos turísticos.

La participación en la FIT no se limitó así a una exposición de platos y productos, sino que también abrió un ámbito de contacto con agencias y operadores interesados en conocer las posibilidades que ofrece la iniciativa.

Una degustación que conectó con las raíces catamarqueñas

La propuesta tuvo además una importante respuesta entre los visitantes que se acercaron durante la degustación de "Tradiciones Ambateñas" para probar los distintos platos y productos.

Entre quienes participaron de la experiencia estuvieron Vanesa y Natalia, dos mujeres nacidas en la provincia de Buenos Aires e hijas de padres catamarqueños, quienes encontraron en la propuesta una oportunidad para acercarse a los sabores vinculados con sus propias raíces familiares. "Quisimos conocer de cerca los sabores de los que nos hablaba nuestra familia. Quedamos fascinadas por la nuez confitada", comentaron.

La experiencia gastronómica continuó con un recorrido por el stand de Santa María, donde ambas probaron por primera vez el alfajor de capia.

La presencia de visitantes con vínculos familiares con Catamarca agregó así otro componente a la propuesta, al conectar los productos y sabores presentados en la feria con recuerdos y referencias transmitidas dentro de las propias familias.

La música catamarqueña también tuvo su escenario

La identidad provincial también se expresó a través de la música. En el escenario exterior "Elegí Argentina", Catamarca tuvo la presentación de Valen Vargas, quien repasó sus primeros temas, aquellos con los que comenzó a hacerse conocido, y presentó además parte de sus canciones más recientes.

La actuación sumó una dimensión artística a la participación provincial y permitió que la música catamarqueña formara parte de la agenda desarrollada en la feria.

La presentación tuvo una respuesta activa de los espectadores. La actuación invitó al público a sumarse y terminó con varios espectadores bailando frente al escenario, en una escena que acompañó la propuesta cultural de la provincia durante la jornada.

La agenda hasta el 29 de septiembre

La presencia de Catamarca en la Feria Internacional de Turismo continuará hasta el martes 29 de septiembre, con una agenda que contempla nuevas actividades vinculadas con la promoción turística, cultural y gastronómica de la provincia.

Durante las jornadas restantes se desarrollarán:

Presentaciones de destinos y productos turísticos.

Rondas de negocios.

Propuestas gastronómicas.

Propuestas culturales.

La participación provincial se plantea así como un espacio para mostrar diferentes expresiones de Catamarca, desde sus productos regionales y recetas tradicionales hasta sus manifestaciones culturales y musicales.