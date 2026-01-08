Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: rige para gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a gran parte del territorio de la provincia de Catamarca durante la tarde y la noche del jueves, ante el ingreso de condiciones de marcada inestabilidad que podrían generar fenómenos de intensidad considerable.

Según el informe oficial, el área afectada comprende los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán, donde se esperan lluvias y tormentas de diversa magnitud, algunas de ellas localmente fuertes.

El organismo nacional advirtió que estos fenómenos estarán asociados a abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo, lo que podría provocar complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente durante el desarrollo de las tormentas más intensas.

En cuanto a los valores de precipitación, el SMN estimó acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual, dependiendo de la persistencia e intensidad de los núcleos tormentosos. Este escenario incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, crecida de arroyos y dificultades en la circulación vehicular, particularmente en sectores con infraestructura vulnerable.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones se destacan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al conducir.

En las zonas de alta cordillera, el informe meteorológico agrega un factor adicional: las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que podría afectar la transitabilidad en rutas de montaña y generar condiciones peligrosas para quienes circulen por esos sectores. Ante este panorama, se aconseja consultar el estado de caminos y rutas antes de emprender viajes hacia áreas serranas.