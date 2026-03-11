Temporal en Catamarca: suspenden las clases en localidades del interior

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia informó la suspensión de las actividades escolares en distintas localidades del Este catamarqueño debido a las inclemencias climáticas registradas en las últimas horas. La medida fue adoptada con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo, ante el impacto que las condiciones meteorológicas pueden generar en el normal desarrollo de la jornada escolar.

Según se comunicó oficialmente, la interrupción de las clases se aplicará durante dos jornadas consecutivas: jueves 12 y viernes 13 de marzo. Durante ese período, los establecimientos educativos permanecerán sin actividad académica mientras se evalúa la evolución de la situación climática en la región.

La resolución responde a la necesidad de prevenir riesgos en los traslados y en la permanencia dentro de las instituciones educativas, considerando las dificultades que las inclemencias del tiempo pueden ocasionar en las comunidades afectadas.

Localidades alcanzadas por la suspensión

La decisión del Ministerio alcanza a varias poblaciones del Este catamarqueño, donde se registraron las condiciones climáticas adversas que motivaron la medida preventiva.

Las localidades incluidas en la suspensión de clases son:

Monte Redondo

Los Troncos

La Bajada

Puerta Grande

Los Molles

Alijilán

Manantiales

Los Altos

En todas estas comunidades, los establecimientos educativos deberán interrumpir temporalmente sus actividades durante los días establecidos por la cartera educativa provincial.

Alcance de la medida en el sistema educativo

La suspensión no se limita a un sector específico del sistema educativo. De acuerdo con el comunicado oficial, la disposición es extensiva a todas las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Esto implica que la medida comprende:

Todos los niveles educativos

Todas las modalidades

Todos los turnos escolares

En consecuencia, ningún establecimiento bajo la órbita del ministerio en las localidades mencionadas desarrollará actividades académicas durante el período indicado. La decisión abarca desde los niveles iniciales hasta los niveles superiores que dependan de la cartera educativa provincial.

La amplitud de la disposición busca garantizar una aplicación uniforme de la medida preventiva, evitando que se generen situaciones de riesgo derivadas de la asistencia parcial o de la continuidad de actividades en determinados horarios.

Prioridad: la seguridad de la comunidad educativa

El fundamento central de la suspensión es la protección de la comunidad educativa frente a las condiciones climáticas adversas registradas recientemente. Las autoridades educativas señalaron que la medida se adopta con carácter preventivo, atendiendo a la posibilidad de que las inclemencias del tiempo afecten tanto la circulación como el funcionamiento normal de los establecimientos.

En ese sentido, la resolución busca resguardar la integridad de tres actores fundamentales del sistema educativo:

Estudiantes

Docentes

Personal educativo

La decisión de suspender las clases durante dos días responde a la evaluación inicial de la situación climática y al impacto que estas condiciones pueden tener en zonas donde el acceso a los establecimientos puede verse comprometido.

Monitoreo permanente de la situación

Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia se informó además que las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones climáticas en la región afectada.

El seguimiento permanente permitirá evaluar si la situación mejora o si es necesario adoptar nuevas decisiones en relación con el funcionamiento de las instituciones educativas.