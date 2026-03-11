Docentes marcharon en Catamarca en medio del conflicto salarial con el Gobierno

Docentes autoconvocados de Catamarca marcharon en la tarde de este miércoles por las calles céntricas de la Capital en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno provincial por reclamos salariales y condiciones laborales.

La movilización se desarrolló en un contexto de creciente tensión dentro del sector educativo, que en las últimas semanas viene manifestando su descontento frente a lo que consideran respuestas insuficientes por parte de las autoridades provinciales.

La concentración comenzó alrededor de las 19 horas en la Plaza 25 de Agosto, punto de encuentro elegido por los manifestantes para organizar la protesta. Desde allí, los docentes iniciaron una marcha hacia la Plaza 25 de Mayo, recorriendo distintas calles del centro de la ciudad en una manifestación que buscó visibilizar los reclamos del sector educativo.

La Unión / Gustavo Rodán.

La presencia de los manifestantes en el centro de la Capital marcó una nueva jornada de protesta dentro de un conflicto que, según los propios docentes, excede el debate estrictamente salarial y pone en discusión el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Reclamos que van más allá del salario

De acuerdo con lo expresado por los organizadores de la movilización, el conflicto que atraviesa el sector educativo no se limita únicamente a la discusión salarial.

Los docentes señalaron que el reclamo incluye una serie de problemáticas estructurales que afectan al sistema educativo. Entre los principales puntos mencionados se encuentran:

Incremento salarial

Infraestructura escolar

Estabilidad laboral

Funcionamiento del sistema educativo provincial

Según manifestaron durante la protesta, estas cuestiones forman parte de una agenda de reclamos que consideran necesaria para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa en la provincia.

En ese contexto, sostienen que la discusión salarial es solo uno de los aspectos de un problema más amplio que involucra tanto las condiciones de trabajo de los docentes como el estado general del sistema educativo.

Decisión de profundizar las medidas de fuerza

La realización de la marcha fue una decisión tomada por docentes autoconvocados, quienes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante lo que consideran una "falta de gestión" y respuestas insuficientes por parte de las autoridades frente a los pedidos de incremento salarial.

Los manifestantes indicaron que, hasta el momento, las respuestas obtenidas no han sido suficientes para dar una solución a los reclamos planteados por el sector.

Uno de los puntos centrales señalados por los docentes es la pérdida del poder adquisitivo, situación que, según denuncian, afecta de manera directa a los trabajadores de la educación. Frente a este escenario, decidieron retomar las protestas en la ruta como parte de las medidas destinadas a visibilizar el conflicto y presionar por respuestas concretas.

La movilización en el centro de la Capital se inscribe dentro de esa estrategia de protesta impulsada por el sector docente.

Expectativa por una reunión clave

Mientras las protestas continúan desarrollándose, el conflicto se mantiene en un clima de expectativa y tensión a la espera de una instancia formal de diálogo entre las partes involucradas.

En ese marco, mañana jueves a las 10:00 horas está prevista una reunión entre los gremios docentes y representantes del Gobierno.

El encuentro aparece como un momento clave dentro del conflicto, ya que del resultado de esa instancia dependerá la continuidad o no de las medidas de fuerza que vienen impulsando los docentes.

La reunión es observada con atención tanto por los manifestantes como por los distintos actores vinculados al sistema educativo provincial, debido a que podría abrir un nuevo escenario dentro de la negociación.

La movilización realizada en la Capital no es un hecho aislado dentro del actual escenario de reclamos.

La protesta en el centro de la ciudad se suma a las manifestaciones que se desarrollan en diferentes localidades de la provincia, donde también se registran expresiones de disconformidad por parte del sector docente.