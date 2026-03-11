Día Mundial del Riñón: impulsan actividades para promover la prevención y el diagnóstico temprano

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se celebra el 12 de marzo, el Ministerio de Salud de la provincia desarrollará una serie de actividades destinadas a concientizar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la promoción de entornos más saludables para reducir el impacto de las enfermedades renales.

Las iniciativas se llevarán adelante bajo el lema "Salud renal para todos: cuidando a las personas, protegiendo al planeta", una consigna que propone abordar la salud renal desde una perspectiva integral que vincula el bienestar individual con el cuidado del ambiente.

Según se informó desde la cartera sanitaria, el objetivo central de estas acciones es reforzar el conocimiento de la población sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal, así como promover prácticas preventivas que permitan reducir su impacto en la comunidad.

Las actividades también buscan fortalecer el trabajo de los equipos de salud, especialmente en lo referido a la detección temprana y al abordaje integral de esta problemática.

Conversatorio sobre enfermedad renal crónica

Dentro de las acciones previstas por la jornada, el Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales llevó adelante un Conversatorio PAIER enfocado en el diagnóstico y manejo de la Enfermedad Renal Crónica en la atención primaria de la salud.

Esta instancia de intercambio estuvo orientada a profundizar el conocimiento sobre la enfermedad renal crónica y su abordaje en el primer nivel de atención, considerado clave para la detección temprana y el seguimiento de los pacientes. El conversatorio formó parte de las estrategias de capacitación y actualización destinadas a profesionales del sistema sanitario, con el objetivo de mejorar las herramientas disponibles para la prevención, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad.

Controles y actividades de prevención

Las actividades vinculadas al Día Mundial del Riñón continuarán con nuevas propuestas dirigidas a la comunidad. Para el jueves 12, en las instalaciones del Ministerio de Salud, se realizarán controles antropométricos y de signos vitales, además de la entrega de folletería informativa destinada a brindar recomendaciones sobre el cuidado de la salud renal.

Estas acciones buscan acercar herramientas de prevención a la población, facilitando el acceso a información y controles básicos que permiten detectar factores de riesgo.

La jornada de concientización se extenderá también al viernes 13, cuando las actividades se trasladarán al Cine Teatro Valle Viejo, donde se desarrollará una nueva instancia de participación comunitaria. A partir de las 9 horas, se replicarán los controles y la entrega de material informativo, sumando además una serie de propuestas orientadas a la promoción de hábitos saludables.

Entre las actividades previstas se incluyen:

Charlas sobre cuidado del medio ambiente

Charlas sobre alimentación saludable

Pausa activa

Entrega de agua

Entrega de frutas

Estas acciones apuntan a promover conductas saludables que contribuyan al cuidado de la salud renal, al mismo tiempo que refuerzan la relación entre bienestar individual y cuidado del entorno.

La enfermedad renal crónica

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) representa actualmente un problema de salud pública de gran magnitud, tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con estimaciones difundidas en el marco de la jornada, en la Argentina más de 4,5 millones de personas podrían estar afectadas por esta enfermedad, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 8 adultos.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que muchos de estos casos no cuentan con un diagnóstico oportuno, lo que dificulta el tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones.

Factores de riesgo asociados

La enfermedad renal crónica se vincula principalmente con dos grandes factores de riesgo, ampliamente identificados por la comunidad médica. Los principales son:

La diabetes

La hipertensión arterial

Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado evidencia que indica que ciertos factores ambientales también pueden influir en el riesgo de desarrollar daño renal.

Entre estos factores se destacan la contaminación del aire, el calor extremo y la calidad del agua.

Este enfoque amplía la mirada sobre la enfermedad y propone analizarla no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde la relación entre salud, ambiente y condiciones de vida.

Una mirada integral para la prevención

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud se invita a la población y a los equipos sanitarios a abordar la enfermedad renal crónica desde una perspectiva integral, que contemple tanto los factores clínicos como los ambientales.

Entre las principales recomendaciones preventivas se destacan:

Control regular de la presión arterial y la glucemia

Consulta médica ante antecedentes familiares de enfermedad renal crónica

Realización de estudios para la detección temprana

Promoción de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y la actividad física

Abandono del tabaco

También se subraya la importancia de seguir las recomendaciones frente a olas de calor, lo que incluye:

Mantener una adecuada hidratación

Protegerse frente a la exposición solar

Asimismo, se promueve la adopción de prácticas de higiene, entre ellas:

Lavado frecuente de manos

Uso de agua segura