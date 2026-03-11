La Chimpiada se prepara para celebrar la producción y las tradiciones en Laguna Blanca

La organización de la Feria Ganadera "La Chimpiada" avanza con reuniones de coordinación entre autoridades provinciales y municipales. En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, con el objetivo de analizar distintos aspectos vinculados a la planificación y desarrollo del evento.

El encuentro permitió repasar detalles organizativos y evaluar el cronograma de actividades previsto para las tres jornadas en las que se desarrollará la feria. El evento se realizará entre el 12 y el 14 de marzo en la Reserva de la Biosfera de Laguna Blanca, ubicada en el norte del departamento Belén, un territorio reconocido por su fuerte identidad productiva y cultural vinculada a las comunidades puneñas.

La feria contará además con aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un respaldo que contribuirá a fortalecer la realización de esta propuesta que combina producción, capacitación y encuentro comunitario.

Un evento que celebra la producción de la Puna

La Feria Ganadera "La Chimpiada" se presenta como un espacio destinado a visibilizar el trabajo de los productores y criadores de ganado de la región, al mismo tiempo que busca promover el intercambio de conocimientos y la mejora de las prácticas productivas.

Durante la reunión organizativa, el ministro Leonardo Zeballos subrayó el valor que este evento tiene para la economía regional y destacó el compromiso de la cartera que encabeza para acompañar su desarrollo.

"Así como desarrollamos ardua tarea en la pasa Feria de la Puna, en Antofagasta de la Sierra, ahora vamos a esmerarnos para que esta celebración de la producción y la cultura, como es La Chimpiada, tenga todo el brillo que merecen todos los actores que concurren a ese especial lugar que es Laguna Blanca", señaló el ministro Zeballos.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo comprometió asistencia técnica y logística, con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de cada una de las actividades programadas.

La mirada de los productores y el acompañamiento municipal

Por su parte, el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y remarcó la importancia de la feria para los productores de la zona.

El jefe comunal expresó que la iniciativa representa una oportunidad significativa para fortalecer el trabajo del sector ganadero local y promover instancias de aprendizaje y mejora productiva.

"Para nuestros productores y criadores de ganado, es muy importante este evento a partir de que vamos a ofrecer distintas actividades para nutrir de conocimiento y mejoramientos de la actividad productiva", sostuvo el intendente Gutiérrez.

De esta manera, la feria no solo se consolida como un espacio de exposición de animales y productos, sino también como un ámbito de formación y actualización técnica para los actores del sector.

Cronograma de actividades de La Chimpiada

La Feria Ganadera "La Chimpiada" se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas, cada una con actividades específicas orientadas a la producción, la capacitación y el encuentro comunitario.

Jueves 12 de marzo

Las actividades iniciales estarán centradas en el ingreso y evaluación de animales, junto con instancias de formación para los productores.

Admisión de ejemplares camélidos y ovinos.

Charlas técnicas y capacitaciones destinadas a productores.

Viernes 13 de marzo

La segunda jornada estará marcada por el inicio formal del evento y por las actividades vinculadas a la evaluación y exposición de animales.

Acto formal de apertura de la Feria Artesanal y Productiva.

Juzgamiento de ejemplares.

Exposición de campeones.

Charlas y capacitaciones para productores.

Sábado 14 de marzo

La última jornada concentrará las actividades de cierre y celebración comunitaria.

Premiación de campeones.

Cierre comunitario con almuerzo.

Actividades culturales.

Laguna Blanca, escenario de producción y cultura

La elección de la Reserva de la Biosfera de Laguna Blanca como sede de la feria refuerza el carácter simbólico del evento. Este espacio del norte del departamento Belén representa un punto de encuentro para las comunidades puneñas y sus tradiciones productivas.

En ese contexto, La Chimpiada se consolida como una celebración que integra distintos componentes del desarrollo regional:

La actividad ganadera, con la presencia de ejemplares camélidos y ovinos.

La capacitación técnica, orientada a mejorar la producción local.

La identidad cultural, reflejada en las actividades comunitarias.

Con tres jornadas que combinan exposición ganadera, formación productiva y encuentro cultural, la feria busca fortalecer el trabajo de los productores y consolidar un espacio de intercambio para las comunidades de la Puna.