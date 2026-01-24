Alerta por gastroenteritis aguda: el Ministerio de Salud insta a extremar precauciones ante la ola de calor

En el marco de un verano marcado por registros térmicos elevados, el Ministerio de Salud ha emitido un comunicado urgente destinado a la comunidad para concientizar sobre la prevención de la gastroenteritis aguda y las intoxicaciones alimentarias. Esta época del año representa un desafío epidemiológico particular: por un lado, las altas temperaturas condicionan severamente la cadena de preservación de los alimentos; por otro, el contexto de vacaciones y celebraciones suele derivar en excesos en la ingesta diaria, factores que, combinados, aumentan drásticamente la frecuencia de estas patologías.

Desde el Hospital Interzonal San Juan Bautista, la Dra. Laura Blanco, integrante del equipo de atención de consultorios externos y jefa de la División de Auditoría Médica, ha proporcionado un análisis técnico y una serie de recomendaciones fundamentales para navegar esta contingencia sanitaria con seguridad.

¿Qué es la gastroenteritis aguda? Sintomatología y origen

La Dra. Blanco define a la gastroenteritis aguda como una inflamación del sistema digestivo cuyo impacto se manifiesta a través de un cuadro clínico característico. La identificación temprana de los síntomas es vital para iniciar el proceso de recuperación y evitar la propagación del agente causal.

Los síntomas principales reportados por el centro de salud incluyen:

Diarrea persistente.

Vómitos frecuentes.

Dolor abdominal agudo.

Presencia de fiebre en numerosas ocasiones.

La profesional explicó que este cuadro clínico suele tener su origen en el consumo de alimentos contaminados o mal manipulados, lo cual facilita la acción de virus o bacterias que colonizan el tracto digestivo. Debido a la fragilidad de los alimentos ante el calor, cualquier falla en la refrigeración o en la higiene puede desencadenar un brote de carácter agudo.

El proceso de recuperación: hidratación y dieta progresiva

Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad presenta una evolución autolimitada —es decir, el cuerpo logra resolverla por sí mismo en pocos días—, el cuadro puede extenderse hasta por dos semanas. Durante este lapso, el riesgo más crítico es la pérdida de líquidos y electrolitos.

La estrategia terapéutica recomendada por la Dra. Blanco se centra en tres pilares:

Rehidratación adecuada: Beber líquidos de forma frecuente para reponer las pérdidas ocasionadas por las evacuaciones y los vómitos.

Dieta blanda y progresiva: Incorporar alimentos de fácil digestión como arroz, verduras cocidas, pollo y carnes magras, siempre respetando los tiempos de tolerancia de cada paciente.

Descanso clave: El organismo consume una cantidad significativa de energía para restablecerse, por lo que el reposo es mandatorio.

Restricciones alimentarias y señales de alarma

Para evitar el agravamiento de los síntomas, la jefa de Auditoría Médica fue taxativa al señalar los productos que deben ser estrictamente evitados durante la infección: lácteos, grasas, comidas picantes, cafeína, alcohol, golosinas, y frutas o verduras crudas. Asimismo, se desaconseja el consumo de bebidas muy frías o gasificadas.

La comunidad debe permanecer atenta a los signos de deshidratación, tales como mareos, orina de coloración oscura o una disminución notable en la cantidad de orina. Ante la aparición de estos indicios, la consulta médica debe ser inmediata.

Protocolos de prevención y consulta oportuna

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz contra la gastroenteritis. El Ministerio de Salud destaca la importancia del correcto lavado de manos (antes de comer y después de ir al baño), el consumo de agua segura, la cocción completa de los alimentos y la higiene exhaustiva de los utensilios familiares.

Finalmente, se insta a acudir de forma urgente a un centro de salud si se presentan signos severos, tales como:

Fiebre alta y persistente.

Diarrea con sangre o dolor abdominal intenso.

Intolerancia absoluta a los líquidos.

Cuadros que afecten a niños pequeños, personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas.

La consulta médica oportuna es la única vía para recibir la orientación y el acompañamiento profesional necesario ante una patología que, de no ser controlada, puede comprometer seriamente la salud pública.