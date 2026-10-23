Alerta: lloviznas, neblina y desprendimientos en rutas de Catamarca

Vialidad Provincial informó este viernes 23 de octubre de 2026 sobre el estado de transitabilidad de distintas rutas de Catamarca, donde las condiciones climáticas generan dificultades para la circulación en algunos tramos. El reporte advierte sobre la presencia de lloviznas, bancos de niebla, neblina densa y desprendimientos menores de rocas, situaciones que requieren especial atención por parte de quienes deban desplazarse por esos caminos.

Las advertencias comprenden sectores de las rutas provinciales N.º 4, N.º 42, N.º 5 y N.º 48, con diferentes niveles de precaución según las condiciones observadas en cada tramo. Mientras algunos sectores se encuentran transitables, otros requieren reducir la velocidad y prestar atención a la visibilidad, especialmente en caminos de montaña.

Ante este panorama, el organismo provincial solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial. Las recomendaciones buscan que quienes circulen por los corredores afectados adapten su conducción a las condiciones registradas y eviten maniobras que puedan generar situaciones de riesgo.

El informe distingue los tramos en los que se registran lloviznas de aquellos donde también hay bancos de niebla o neblina densa. Asimismo, identifica sectores en los que se detectaron pequeños desprendimientos de rocas, con recorridos preventivos y guardias dispuestas para atender posibles contingencias.

Ruta Provincial N.º 4: precaución entre Las Rejas y Las Juntas

En la Ruta Provincial N.º 4, el tramo comprendido entre Las Rejas y Las Juntas se encuentra transitable con precaución debido a la presencia de lloviznas. Estas condiciones requieren que los conductores circulen a una velocidad adecuada y mantengan la atención durante el recorrido. La advertencia de Vialidad Provincial apunta a que los usuarios de la ruta contemplen las condiciones informadas antes y durante sus desplazamientos.

En el mismo corredor provincial, el tramo entre Río Las Trancas y Humaya fue informado como transitable, sin que el reporte detallara allí las mismas advertencias específicas señaladas para el sector Las Rejas-Las Juntas.

De esta manera, el estado de la Ruta Provincial N.º 4 presenta diferencias entre ambos tramos, por lo que resulta importante considerar la situación particular de cada sector al momento de circular.

Cuesta El Portezuelo

La Ruta Provincial N.º 42, en la Cuesta El Portezuelo, también forma parte de los sectores donde Vialidad Provincial recomendó circular con precaución. El reporte diferencia dos tramos con condiciones específicas de visibilidad. Desde el cruce con la Ruta Nacional N.º 38 hasta la Cumbre, se debe transitar con precaución por la presencia de lloviznas y bancos de niebla. Estas condiciones pueden dificultar la visibilidad y requieren una conducción atenta, con velocidad reducida y respeto por las recomendaciones viales.

Por su parte, desde la Cumbre hasta Tintigasta, la indicación es circular con precaución debido a las lloviznas y la presencia de neblina densa. La advertencia destaca así una condición particular en este segundo tramo, donde la reducción de la visibilidad exige extremar los cuidados al volante.

El detalle diferenciado de ambos sectores permite identificar las condiciones comunicadas para cada parte de la cuesta y refuerza la necesidad de adaptar la conducción al estado del camino.

Cuesta de los Ángeles

En la Ruta Provincial N.º 5, sobre la Cuesta de los Ángeles, Vialidad Provincial recomendó transitar con precaución por la presencia de lloviznas y neblina. A estas condiciones se suma la detección de pequeños desprendimientos de rocas, motivo por el cual personal de Vialidad Provincial realiza recorridos preventivos en el sector. Estas tareas tienen como finalidad atender las situaciones que puedan presentarse en el corredor y mantener la vigilancia sobre las condiciones de circulación.

La combinación de precipitaciones leves, visibilidad reducida y desprendimientos menores constituye una advertencia importante para los conductores que deban transitar por esta zona. Por ese motivo, se recomienda evitar maniobras bruscas y prestar atención al camino, respetando las indicaciones que pueda brindar el personal vial.

El organismo incluyó este tramo entre los sectores que requieren cuidados especiales, en función de las condiciones informadas para la jornada.

Cuesta El Clavillo: guardia vial durante el fin de semana

Otra de las rutas alcanzadas por el informe es la Ruta Provincial N.º 48, en la Cuesta El Clavillo, Aconquija. Allí se solicitó circular con precaución debido a la presencia de neblina y lloviznas.

Además, Vialidad Provincial informó que personal vial permanecerá de guardia durante el fin de semana para atender posibles contingencias. La medida contempla la disponibilidad de personal ante eventuales situaciones que puedan producirse mientras persistan las condiciones señaladas.

La recomendación de precaución comprende a quienes utilicen este corredor, con especial atención a la visibilidad y al estado del camino. La presencia de neblina y lloviznas obliga a mantener una conducción prudente y a evitar acciones que puedan comprometer la seguridad durante el recorrido.

Las recomendaciones para circular

Frente a las condiciones informadas en las rutas provinciales, Vialidad Provincial difundió una serie de recomendaciones para los conductores. Las indicaciones están orientadas a reducir los riesgos asociados con la baja visibilidad y las condiciones climáticas registradas, especialmente en los sectores de montaña.

Entre las principales medidas recomendadas se encuentran:

Conducir a velocidad reducida, adaptando la marcha a las condiciones del camino y la visibilidad.

Mantener una distancia prudente entre vehículos, para contar con mayor margen de reacción durante la circulación.

Utilizar las luces bajas durante los desplazamientos.

Evitar maniobras bruscas, especialmente en los sectores donde la neblina y las lloviznas pueden dificultar la percepción del camino.

Respetar las indicaciones del personal vial y extremar las medidas de precaución en los tramos señalados.

El organismo hizo especial hincapié en los caminos de montaña, donde las condiciones climáticas pueden reducir la visibilidad y exigir una conducción más cuidadosa.