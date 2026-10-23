Red de prevención climática: Capital y Paclín instalarán cinco estaciones meteorológicas

La Municipalidad de la Capital y el municipio de Paclín acordaron avanzar en la instalación de cinco estaciones meteorológicas destinadas a fortalecer el monitoreo de las condiciones climáticas y mejorar las herramientas de prevención ante posibles situaciones de riesgo. La iniciativa quedó formalizada mediante un convenio de cooperación y asistencia técnica firmado por el intendente capitalino, Gustavo Saadi, y su par de Paclín, Eduardo Menecier.

El acuerdo contempla la provisión y colocación de cinco dispositivos desarrollados y ensamblados por técnicos de la comuna capitalina en el Nodo Tecnológico. Una vez instalados, los equipos pasarán a formar parte de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipales (REMM), una estructura destinada a recopilar y compartir información sobre distintas variables climáticas.

La incorporación de Paclín a esta red permitirá ampliar el alcance territorial del sistema y disponer de datos meteorológicos en tiempo real. Entre los objetivos centrales se encuentran la generación de sistemas de alerta temprana, el acceso a información abierta y accesible para la comunidad y el fortalecimiento de las capacidades locales para anticipar posibles contingencias vinculadas con las condiciones del tiempo.

La iniciativa adquiere especial relevancia en la etapa previa al inicio del período estival, cuando el seguimiento de las variables meteorológicas y de las principales cuencas hídricas constituye una herramienta para organizar respuestas ante eventuales emergencias.

Un convenio firmado en el Nodo Tecnológico

La firma del acuerdo se desarrolló en las instalaciones del Nodo Tecnológico, donde se concretó la formalización de la cooperación entre ambos municipios. El encuentro contó con la presencia del secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Lic. Nicolás Acuña, y del secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales.

En ese marco, Acuña explicó que la entrega de los dispositivos se realiza en una etapa clave, antes del comienzo del período estival. El funcionario destacó la necesidad de dotar al municipio de Paclín de herramientas tecnológicas que permitan observar el comportamiento de las condiciones meteorológicas y realizar un seguimiento de sus principales cuencas hídricas.

El secretario señaló especialmente la importancia de contar con estos recursos ante la próxima temporada de lluvias y la influencia del fenómeno de El Niño, factores mencionados en el marco de la planificación preventiva que impulsa la iniciativa.

«Buscamos dotar al municipio de Paclín de herramientas tecnológicas para monitorear sus principales cuencas hídricas, especialmente ante la temporada de lluvias y la influencia del fenómeno de El Niño», precisó Acuña.

Monitoreo, anticipación y preparación ante emergencias

Uno de los ejes centrales del convenio es fortalecer la capacidad de anticipación frente a posibles contingencias meteorológicas. La instalación de estaciones permitirá contar con información actualizada sobre las variables climáticas y utilizar esos registros para mejorar la organización de las respuestas ante situaciones que requieran intervención.

Acuña remarcó que disponer de datos y herramientas de seguimiento no modifica las condiciones meteorológicas, pero sí permite prepararse con mayor previsibilidad. En ese sentido, vinculó el funcionamiento de la red con la posibilidad de establecer protocolos de actuación y adoptar medidas orientadas a proteger a la población.

«La previsibilidad no cambia las condiciones del tiempo, pero nos permite anticiparnos, protocolizar respuestas de emergencia y cuidar a las familias», sostuvo el funcionario.

El acuerdo también contempla acciones de asesoramiento y capacitación para el personal local, con el propósito de que los equipos instalados puedan utilizarse correctamente y que los datos obtenidos sean interpretados de manera adecuada.

De esta forma, la cooperación entre los municipios no se limitará a la entrega de tecnología. También incluirá el acompañamiento técnico necesario para que el personal de Paclín pueda incorporar la información meteorológica a sus tareas de seguimiento y prevención.

Donde se instalarán las cinco estaciones

El intendente de Paclín, Eduardo Menecier, celebró la articulación institucional y destacó la importancia de integrar al departamento a la red tecnológica impulsada desde la Capital. Al referirse a las características de la jurisdicción, señaló que se trata de un territorio con actividad turística y una marcada matriz productiva.

En ese contexto, explicó que las estaciones se distribuirán en sectores considerados estratégicos para ampliar la disponibilidad de información meteorológica y beneficiar a distintos grupos de la comunidad.

Los puntos de emplazamiento anunciados son:

La Merced.

Balcozna.

San Antonio.

El sector sur de la jurisdicción de Paclín.

El convenio contempla la instalación de cinco estaciones en esos sectores. Menecier destacó que la incorporación de los dispositivos permitirá que agricultores, vecinos y visitantes dispongan de información meteorológica diaria y certera.

«Para nosotros es fundamental integrarnos a esta red tecnológica, ya que somos un departamento turístico pero también con una fuerte matriz productiva», expresó el jefe comunal.

El intendente agregó que la información generada por los equipos estará destinada a beneficiar directamente a quienes desarrollan actividades productivas y a quienes viven o visitan el departamento. La disponibilidad de registros meteorológicos permitirá ampliar el acceso local a datos sobre las condiciones del tiempo.

Red de Estaciones Meteorológicas Municipales

La incorporación de Paclín representa un nuevo avance en la expansión territorial de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipales, cuyo funcionamiento ya cuenta con seis nodos activos en la ciudad Capital.

La iniciativa busca extender el alcance de la infraestructura tecnológica más allá de los límites de la capital catamarqueña, mediante acuerdos de cooperación que permitan sumar nuevos territorios y ampliar la disponibilidad de información climática. En ese proceso, la experiencia de Paclín se agrega a los acuerdos implementados previamente en el departamento Capayán y en Mina Capillitas, junto con la empresa estatal CAMYEN S.E.

Estos antecedentes forman parte del esquema de articulación mediante el cual el municipio capitalino procura compartir las capacidades tecnológicas desarrolladas localmente y extender su utilización a otros puntos de la provincia.