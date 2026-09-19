Semana del Estudiante: El Rodeo recibe una jornada de Freestyle y Torneo de Dobles

En el marco de las celebraciones por la Semana del Estudiante, la Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, realizará este sábado 19 de septiembre una jornada destinada a las juventudes en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato.

La propuesta combinará cultura urbana, música y deporte, con actividades que tendrán lugar desde las 18 horas en la Hostería Municipal de la localidad ambateña. El encuentro incluirá una exhibición de Freestyle y un Torneo de Dobles, con el objetivo de generar un espacio de participación y encuentro para estudiantes y jóvenes de El Rodeo y zonas cercanas.

Freestyle, música y cultura urbana

La exhibición de Freestyle contará con la participación de Play, puntero de la tabla de la Liga de Freestyle Rap, quien estará acompañado por Neoz, Fantom y Scottie P. Jona Vega como hooster.

La jornada también tendrá la participación de DJ Facu Díaz, encargado de aportar los beats para una propuesta que pondrá en escena el talento, la creatividad y las expresiones vinculadas con la cultura urbana de las juventudes catamarqueñas.

Además de la propuesta musical y cultural, los asistentes podrán participar del Torneo de Dobles, sumando una actividad deportiva al cronograma previsto para la jornada.

De esta manera, la Vicegobernación continúa acompañando las celebraciones por la Semana del Estudiante con propuestas culturales y deportivas destinadas a generar espacios de encuentro, participación y expresión para las juventudes en distintos puntos del territorio provincial.