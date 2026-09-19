Catamarca encabezó el ranking de temperaturas más altas del país con 33,4 °C

En los últimos días del invierno y a pocos días del inicio oficial de la primavera, Catamarca volvió a ubicarse entre los puntos más cálidos del país. Durante la tarde de este sábado, San Fernando del Valle de Catamarca alcanzó los 33,4 °C, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el ranking de temperaturas correspondiente a las 17 horas, la capital catamarqueña encabezó la nómina nacional con una marca de 33,4 °C y apenas 18% de humedad.

El segundo lugar fue para la ciudad de La Rioja, donde se registraron 32,6 °C y un 24% de humedad. En tanto, San Juan quedó en el tercer puesto con una temperatura de 32,2 °C.

Más atrás en el ranking difundido por el SMN se ubicaron Santiago del Estero, con 32 °C, y Termas de Río Hondo, que alcanzó los 31,2 °C.

De esta manera, San Fernando del Valle de Catamarca se posicionó como la ciudad con mayor temperatura registrada en el país a las 17 de este sábado, en el tramo final del invierno y a poco del comienzo de la primavera.