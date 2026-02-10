Alerta sanitaria por el avance de la gripe H3N2 y el resurgimiento del coqueluche en el país

El escenario sanitario de la República Argentina atraviesa una etapa de transición marcada por la convivencia de diversos virus respiratorios y zoonóticos. Según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 04 de 2026, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se ha detectado un leve incremento de casos de gripe H3N2. Aunque la circulación general de virus respiratorios en el territorio nacional se considera todavía baja, la vigilancia epidemiológica ha puesto el foco en la dinámica de la influenza, que ha mostrado una tendencia ascendente, aunque dentro de los parámetros esperados para la actual época del año.

En contraste con este aumento, la situación del SARS-CoV-2 muestra signos de estabilidad, con apenas dos casos registrados en personas internadas. Asimismo, el informe destaca la ausencia total de notificaciones respecto al virus sincicial respiratorio (VSR), lo que marca una diferencia sustancial respecto a los picos estacionales de inviernos anteriores.

El análisis detallado sobre la Influenza A(H3N2) revela la circulación específica del subclado J.2.4.1 (K). Durante la última semana analizada, se confirmaron 6 nuevos casos de esta variante. Sin embargo, al observar el periodo extendido que abarca desde el 18 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, la cifra total asciende a 53 casos confirmados.

La distribución geográfica de este subclado es amplia, alcanzando a 17 jurisdicciones del país, con una concentración predominante en las regiones del Centro y el Sur. El mapa de afectación por provincia se distribuye de la siguiente manera:

Mendoza y Santa Cruz : Encabezan la lista con 8 casos cada una.

: Encabezan la lista con cada una. Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : Registran 6 casos por jurisdicción.

: Registran por jurisdicción. La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego : Reportan 3 casos respectivamente.

: Reportan respectivamente. Catamarca, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos : Suman 2 casos cada una.

: Suman cada una. Chubut, La Pampa, Río Negro, San Juan y Tucumán: Han notificado un caso por provincia.

Una de las alertas más significativas del boletín se refiere al coqueluche (tos convulsa). En las primeras tres semanas de 2026, se han notificado 99 casos confirmados, lo que arroja una incidencia de 0,21 casos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra resulta alarmante al compararla con los registros del mismo período desde el año 2019, superando ampliamente los valores históricos recientes. Este incremento se vincula directamente con la tendencia alcista observada durante el año 2025.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se ha emitido un recordatorio urgente sobre la existencia de vacunas seguras y efectivas. Las autoridades advierten que el descenso progresivo en las coberturas vacunales ha generado una peligrosa acumulación de personas susceptibles. El análisis oficial subraya que existen diferencias marcadas entre las jurisdicciones en cuanto a la completitud de los esquemas, por lo que se insta a los equipos de salud a mejorar la captación activa para fortalecer el Calendario Nacional de Vacunación.

Hantavirus por encima del umbral de brote

La situación del Hantavirus presenta una complejidad particular. Aunque en la última semana se reportaron 3 nuevos casos (una cifra menor a los registrados la semana previa), el total acumulado en lo que va de 2026 ya alcanza los 14 confirmados. Los pacientes residen en las provincias de Buenos Aires (7), Salta (5), Entre Ríos (1) y Río Negro (1).

Desde el inicio de la temporada actual en julio de 2025, el país ha acumulado 73 casos, cifra que sitúa a la Argentina por encima del umbral de brote en comparación con años anteriores. A pesar de una potencial desaceleración en enero, los expertos recomiendan cautela ante posibles actualizaciones retrospectivas. Se ha solicitado a los equipos de salud de zonas con reservorios de roedores intensificar la sospecha ante síntomas como fiebre mayor a 38,5°, dolores musculares, cefalea y vómitos, ya que la detección temprana es vital para evitar complicaciones letales.

Descenso sostenido del Dengue y vigilancia activa

Finalmente, el BEN trae una nota de alivio respecto al dengue, informando que durante la semana 04 no se notificaron nuevos contagios. Desde el comienzo de la temporada 2025/2026, el total de casos confirmados es de apenas 18, lo que representa un descenso sostenido frente a las crisis sanitarias de 2023 y 2024.

No obstante, las autoridades subrayan que, a pesar del bajo riesgo actual, no se debe bajar la guardia. Persiste la necesidad de una vigilancia intensificada en áreas con condiciones ambientales favorables para el mosquito y ante el riesgo de ingreso de nuevos serotipos mediante casos importados, factores que podrían alterar rápidamente el escenario epidemiológico actual.