Puesto del Marqués representa a Catamarca en la gran cita del vino en Europa

En el marco de una estrategia de internacionalización que busca elevar el perfil de la producción del NOA, la bodega catamarqueña Puesto del Marqués de Santa María se encuentra participando activamente en Wine Paris 2026. Este evento, celebrado en la capital francesa, se ha consolidado en los últimos dos años como una de las ferias vitivinícolas de mayor relevancia en el continente europeo, posicionándose actualmente como la segunda más visitada del mundo. La participación de la firma representa no solo un hito para la bodega, sino un paso fundamental para la provincia de Catamarca en la apertura y consolidación de mercados de exportación en un escenario global altamente competitivo.

Joaquín Weibel, representante comercial de la firma, ha sido el encargado de monitorear el desempeño de los varietales en suelo europeo. Según sus declaraciones, el balance de la jornada inaugural ha sido altamente positivo, registrando una marcada aceptación por parte del público especializado y los operadores comerciales internacionales que se dieron cita en el evento. El empresario destacó que la feria convoca a más de 60.000 asistentes vinculados estrictamente al negocio, incluyendo importadores, distribuidores, dueños de restaurantes y representantes de grandes cadenas de supermercados que buscan las últimas tendencias del sector.

Dentro de la amplia oferta presentada por Puesto del Marqués, las cepas argentinas han mostrado comportamientos diversos frente a un mercado global sumamente exigente. La dinámica de cata y negociación durante la feria permitió identificar con claridad las preferencias de los compradores internacionales, donde el Malbec se consolidó indiscutiblemente como el producto estrella de la bodega.

Su calidad y perfil sensorial lo posicionan como el principal diferencial para competir en el exterior, actuando como punta de lanza para posicionar tanto a la provincia de Catamarca como a la República Argentina en su conjunto ante los paladares más refinados del mundo.

Por otro lado, el Torrontés ha comenzado a ganar un protagonismo renovado en esta edición de la feria, presentándose como una variedad en tendencia. Su frescura y perfil aromático único, tan característico de los valles catamarqueños, están despertando un interés progresivo entre los sommeliers europeos que buscan notas distintivas. Junto con el Chardonnay, este varietal integra el segmento de blancos con gran potencial de crecimiento, especialmente buscado por mercados que demandan un rango de precios competitivo sin resignar calidad.

En contraste, el Cabernet Sauvignon, si bien forma parte de la oferta exportable de la bodega, presenta un escenario de mayor competencia frente a las producciones consolidadas de Estados Unidos y otras regiones tradicionales de Europa, lo que requiere un esfuerzo adicional de posicionamiento frente a competidores ya establecidos.

Un puente hacia diez mercados internacionales

Actualmente, Puesto del Marqués de Santa María ya cuenta con una sólida presencia comercial en diez países, pero la misión en Wine Paris apunta decididamente a la expansión de estas fronteras. El representante comercial subrayó que la feria es el escenario ideal para fortalecer los vínculos comerciales ya existentes y, simultáneamente, generar nuevas oportunidades de negocio con actores globales. El objetivo primordial es avanzar en la apertura de nuevos destinos que valoren la identidad de los vinos de altura.

Entre los destinos estratégicos identificados por la bodega con mayor potencial, se mencionaron mercados de gran volumen como Rusia, Bielorrusia, Estados Unidos y Alemania, donde existe un interés marcado por los vinos argentinos, especialmente en variedades como el Chardonnay y el Torrontés, siempre dentro de un rango de precios que resulte competitivo para el consumidor final.

El rol estratégico del apoyo institucional

Para concretar esta ambiciosa participación, Weibel remarcó la importancia estratégica del acompañamiento del Gobierno de Catamarca, cuyo apoyo resultó clave para fortalecer los vínculos comerciales y abrir puertas en esta feria de referencia mundial. Esta sinergia entre el sector privado y el estado provincial busca no solo vender botellas, sino consolidar definitivamente la marca de los vinos catamarqueños en el exigente mercado europeo.

Al participar en un evento que reúne a los grandes tomadores de decisiones de la industria, Puesto del Marqués reafirma su compromiso con la excelencia y su capacidad para representar con éxito la identidad productiva de Santa María en los escenarios más prestigiosos de Francia, sentando las bases para un crecimiento sostenido en las exportaciones de la región.