Fuego en el Senado: tres intoxicados en el despacho de la senadora Andrea Cristina

La calma de la jornada legislativa de este martes se vio interrumpida por un grave suceso en el corazón administrativo del Senado de la Nación. Un incendio desatado en las dependencias superiores del edificio provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia y dejó como saldo a tres personas intoxicadas por la inhalación de gases tóxicos, un hecho que pone en el centro del debate la seguridad edilicia en las estructuras oficiales del Estado.

El evento tuvo lugar en la oficina 614, espacio de trabajo perteneciente a la senadora por Chubut, Andrea Marcela Cristina. El despacho, ubicado en un sector estratégico del inmueble sobre la calle Hipólito Yrigoyen 1849, se convirtió en el epicentro de un siniestro que generó una densa columna de humo y gases peligrosos.

El hecho fue advertido inicialmente por una agente del Departamento de Seguridad del Palacio Legislativo, quien dio la voz de alarma tras detectar señales de combustión en la zona. La detección temprana resultó vital para activar los mecanismos de evacuación y asistencia, considerando la sensibilidad del lugar y la presencia constante de personal, asesores y visitas en los pasillos de la Cámara Alta.

Ante la inminencia del riesgo, los Bomberos de la Policía Federal se desplazaron de forma inmediata hasta el cuarto piso del inmueble. Al llegar al lugar, el personal de rescate se enfrentó a una dificultad operativa: no disponían de las llaves del despacho en ese preciso momento. Ante la urgencia de verificar la propagación de las llamas y la posible presencia de atrapados, los efectivos debieron forzar la puerta de acceso para ingresar a la unidad.

Una vez dentro, el personal de bomberos y fuentes legislativas confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el foco ígneo ya se había extinguido, aunque el ambiente permanecía saturado de monóxido de carbono. En este contexto, tres personas resultaron directamente afectadas por la combustión:

Una mujer de 44 años , quien recibió asistencia de oxígeno inmediata.

, quien recibió asistencia de oxígeno inmediata. Otra mujer de 44 años , atendida por el servicio médico por cuadros de intoxicación severa.

, atendida por el servicio médico por cuadros de intoxicación severa. Un joven de 19 años, el tercer afectado, quien debió ser estabilizado en las inmediaciones del edificio.

Los tres pacientes inhalaron gases tóxicos antes de poder ser evacuados y requirieron maniobras de soporte respiratorio en las afueras del recinto para mitigar los efectos del monóxido de carbono en su organismo.

Pese a que las llamas no lograron propagarse hacia las oficinas linderas, las consecuencias dentro de la unidad de la senadora Cristina fueron devastadoras. Según el reporte oficial del personal de rescate, los daños materiales en el mobiliario eran totales, producto del intenso calor generado en un espacio cerrado y la persistencia del humo negro que cubrió cada superficie del despacho. El mobiliario quedó inutilizado y la estructura interna de la oficina seriamente comprometida por el hollín y las altas temperaturas.

En estos momentos, un equipo de peritos trabaja exhaustivamente en el lugar para determinar con precisión técnica el origen de las llamas, buscando establecer si se trató de una falla eléctrica, un desperfecto en los sistemas de climatización o un factor externo accidental. Mientras se esperan los resultados de estas investigaciones oficiales, las autoridades del Senado han iniciado una revisión integral de los protocolos de seguridad en toda el área para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza en el recinto legislativo.