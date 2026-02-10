Policías retirados exigen retomar las negociaciones salariales y convocan a un diálogo urgente

En un contexto de creciente expectativa por la actualización de los haberes en el sector de la seguridad, el Centro Mutual de Policías Retirados de Catamarca formalizó este lunes un reclamo institucional para reactivar de manera inmediata las discusiones paritarias del sector. A través de una nota presentada formalmente ante el Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. Marcos Herrera, la entidad requirió que se gestione ante quien corresponda la concreción de un nuevo encuentro para dar continuidad a las tratativas salariales, actuando en representación directa de su Comisión Directiva y de sus socios.

El compromiso de diciembre y la expectativa de febrero

La solicitud de los retirados no es una acción aislada, sino que se fundamenta en compromisos asumidos previamente por las autoridades gubernamentales. En el escrito presentado, se recuerda con énfasis que durante la última reunión celebrada en el mes de diciembre, la cual estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, se había establecido una hoja de ruta clara para el inicio del año vigente.

En aquel entonces, las autoridades y los representantes del sector pasivo determinaron que en los primeros días de febrero se convocaría a una nueva instancia de diálogo para avanzar en las negociaciones salariales pendientes. Al haber transcurrido los plazos estipulados sin que se hiciera efectiva dicha convocatoria, el Centro Mutual ha decidido elevar este pedido formal para retomar el tratamiento de los temas acordados en instancias previas.

Hacia un consenso conjunto de las fuerzas de seguridad

Más allá de la demanda económica puntual, el Centro Mutual busca que la resolución del conflicto sea integral y representativa de toda la estructura de seguridad provincial. Por este motivo, la entidad solicitó expresamente que a dicha reunión sean convocadas todas las organizaciones y entidades con personería jurídica que representan a los distintos sectores del personal retirado. Esta convocatoria debería incluir de forma obligatoria a los representantes de la Policía de la Provincia de Catamarca y del Servicio Penitenciario Provincial, con el fin último de alcanzar un consenso conjunto que contemple las necesidades de todas las partes involucradas.

La nota, que lleva la firma del secretario tesorero del Centro Mutual de Policías Retirados de Catamarca, subraya la necesidad de unificar criterios entre los distintos grupos que nuclean a los retirados para fortalecer la posición del sector ante las autoridades provinciales. Con este movimiento, la entidad busca no solo el cumplimiento de la palabra empeñada en diciembre por la Secretaría de Seguridad, sino también consolidar una mesa de negociación legítima donde se garantice la transparencia y la continuidad de las tratativas para el bienestar de sus afiliados.