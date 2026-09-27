Alerta sanitaria: se confirmaron casos de leptospirosis canina en Recreo

El Colegio de Médicos de Catamarca, a solicitud del Ministerio de Salud, difundió una alerta epidemiológica luego de la confirmación de dos casos de leptospirosis canina en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

Desde la institución señalaron que la situación requiere fortalecer la vigilancia epidemiológica, favorecer la detección temprana de posibles casos humanos y reforzar las medidas de prevención en la comunidad.

A los profesionales de la salud, el Colegio de Médicos recomendó mantener un alto índice de sospecha clínica ante cuadros febriles compatibles con la enfermedad y que presenten antecedentes de exposición, además de cumplir con los protocolos vigentes de vigilancia y notificación.

A la población, en tanto, se le pidió extremar las medidas de higiene, evitar el contacto con aguas estancadas y realizar una consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas compatibles.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira que puede afectar tanto a personas como a animales. La transmisión puede producirse mediante el contacto con agua o ambientes contaminados con orina de animales infectados, entre ellos roedores, perros, bovinos y porcinos.

La infección puede presentar diferentes manifestaciones clínicas. En los casos más graves puede provocar ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos— y afectar los riñones o el hígado.

Medidas de prevención

Ante la confirmación de los casos caninos en Recreo, las autoridades sanitarias buscan reforzar las medidas destinadas a reducir el riesgo de exposición.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una adecuada higiene de manos y del ambiente.

Evitar el contacto con aguas estancadas o posiblemente contaminadas.

o posiblemente contaminadas. Extremar las precauciones al manipular animales que puedan estar infectados.

Consultar ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si existió contacto con ambientes o animales potencialmente expuestos.

Ante cuadros sospechosos, seguir las indicaciones de los profesionales y los protocolos sanitarios vigentes.

Desde el Colegio de Médicos de Catamarca reafirmaron su compromiso de trabajar junto a las autoridades sanitarias en la prevención, detección temprana y cuidado de la salud pública.