Alerta sífilis: en 2025 hubo más de 46.000 casos

La sífilis volvió a encender las alarmas del sistema sanitario argentino luego de que el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informara que durante 2025 se notificaron 46.799 casos en todo el país, con una tasa de incidencia de 117,2 por cada 100.000 habitantes. La cifra representa el valor más alto registrado hasta el momento y confirma una tendencia ascendente que ya lleva 15 años de crecimiento sostenido.

De acuerdo con el informe, la evolución de la serie histórica permite observar una curva en ascenso desde 2011, con una aceleración más marcada a partir de 2015. Aunque durante 2020 y 2021 se registró una disminución de notificaciones, asociada al impacto de la pandemia sobre el sistema de salud, desde 2022 la tendencia volvió a intensificarse y en 2023 se superaron por primera vez los 30.000 casos anuales. El salto de 2025 consolidó así un nuevo máximo nacional.

Más circulación y vigilancia reforzada

El incremento de casos no solo se vincula a una mayor circulación de la infección, sino también al fortalecimiento de las estrategias de vigilancia epidemiológica.

Según el BEN, la incorporación de nuevos efectores al circuito de notificación, la capacitación de equipos de salud y la descentralización del diagnóstico mediante pruebas rápidas permitieron mejorar la captación de diagnósticos que anteriormente quedaban fuera del sistema formal de registro.

Entre los factores técnicos destacados en el informe aparecen:

Mayor circulación del evento

Nuevos efectores incorporados a la notificación

Capacitación de equipos de salud

Descentralización del diagnóstico

Uso ampliado de test rápidos

Vigilancia continua y obligatoria

La sífilis, además, mantiene la condición de evento de notificación obligatoria, lo que la convierte en objeto de seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.

Un fenómeno nacional

El comportamiento registrado en Argentina se inscribe dentro de un escenario de crecimiento acelerado a nivel mundial y regional.

El informe sanitario indicó que en 2022 unos 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo, mientras que en la Región de las Américas se estimaron 3,36 millones de nuevas infecciones, con alrededor de 3,4 millones de personas conviviendo con la enfermedad. Esto representa un aumento cercano al 30% respecto de 2020, incluso contemplando las interrupciones que dejó la pandemia.

La enfermedad, causada por una bacteria y transmitida mayoritariamente por contacto sexual, suele comenzar con una llaga en genitales, recto o boca, generalmente sin dolor. También puede transmitirse durante el embarazo, el parto y, en ocasiones, por lactancia.

El impacto en el NOA

A nivel territorial, las regiones Sur y Cuyo se ubicaron por encima del promedio nacional durante 2025.

Las tasas regionales fueron las siguientes:

Región Sur: 159,8 casos cada 100.000 habitantes

Cuyo: 137,5

NEA: 133

NOA: 111,7

Centro: 109,4

En el caso del NOA, la incidencia quedó apenas por debajo de la media nacional, aunque el informe destaca una tendencia de aumento con oscilaciones interanuales.

Jóvenes de 15 a 39 años concentran el 76% de los casos

Uno de los datos más relevantes del BEN es la alta concentración de diagnósticos en jóvenes y adultos jóvenes. Durante 2025, el grupo de 15 a 39 años concentró el 76% del total nacional, con 35.497 registros. Dentro de esa franja, la mayor incidencia se detectó entre personas de 20 a 24 años, con una tasa de 290,6 casos por cada 100.000 habitantes.

En ese segmento etario, la afectación en mujeres fue significativamente superior:

Mujeres: 366 casos cada 100.000

Varones: 218,2

A partir de los 50 años, el perfil se invierte y las tasas comienzan a ser más elevadas en varones, llegando incluso a duplicar la tasa femenina entre los 65 y 69 años.

La respuesta sanitaria

Frente a este escenario, la cartera sanitaria nacional avanzó en un abordaje integral que incluye vigilancia, diagnóstico, tratamiento y articulación estratégica.

Durante 2025 se creó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio de gestión que reúne a referentes de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia. Además, se trabaja actualmente en un Plan Operativo Anual orientado a garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país.

Entre sus ejes principales se encuentran:

Prevención combinada

Testeos en puntos de atención

Acceso oportuno al tratamiento

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica

Uso de información para la toma de decisiones sanitarias

El nuevo récord de 2025 confirma así que la sífilis se consolidó como uno de los principales desafíos de salud pública en el país, con especial impacto en jóvenes y con un crecimiento que exige respuestas sostenidas y coordinadas.