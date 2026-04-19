Una multitud vibró con un homenaje inédito al Papa Francisco

La Plaza de Mayo se transformó este sábado en el escenario de un acontecimiento singular que desbordó los límites tradicionales de los eventos religiosos y musicales. Con acceso libre, un show gratuito convocó a miles de personas frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires en un homenaje al Papa Francisco.

La jornada se destacó desde su inicio por un componente altamente simbólico y emocional: la voz del Papa Francisco resonó en el corazón del centro porteño, estableciendo el tono de una noche que combinó recogimiento, celebración y una propuesta artística poco habitual.

El evento no solo reunió a una multitud, sino que también sorprendió por su concepto: una fusión entre música electrónica y mensajes religiosos, que se desplegó como hilo conductor de toda la experiencia.

Música electrónica y fe: una combinación que marcó la noche

El espectáculo se caracterizó por una propuesta artística que integró dos lenguajes en apariencia distantes: los beats electrónicos y los mensajes de contenido espiritual y religioso. Esta combinación generó una experiencia inmersiva que mantuvo al público vibrando durante toda la noche.

La puesta en escena fue uno de los elementos centrales del evento. Se montó una infraestructura técnica de gran escala que incluyó:

Pantallas LED de gran formato , que acompañaron la narrativa visual del espectáculo.

, que acompañaron la narrativa visual del espectáculo. Sistema de sonido profesional , diseñado específicamente para una convocatoria masiva.

, diseñado específicamente para una convocatoria masiva. Integración sincronizada entre música, voz y mensajes religiosos.

El resultado fue una experiencia sensorial que se desplegó en múltiples capas, donde lo tecnológico y lo espiritual convivieron en un mismo espacio público.

Un despliegue logístico en el microcentro porteño

La magnitud de la convocatoria obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a implementar un operativo especial en la zona del microcentro. El dispositivo incluyó cortes y restricciones de tránsito, con el objetivo de ordenar la circulación ante la gran cantidad de asistentes que se acercaron al evento.

Este despliegue logístico acompañó el desarrollo de una jornada que, por su característica multitudinaria y su ubicación frente a un punto central como la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, requirió una coordinación específica entre los distintos actores involucrados.

Guilherme Peixoto: el "cura DJ" detrás de la propuesta

El protagonista artístico del evento fue el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, una figura singular dentro del ámbito religioso contemporáneo. Oriundo de Guimarães, Portugal, Peixoto fue ordenado sacerdote en 1999, iniciando una trayectoria dentro de la Iglesia que incluyó su rol como capellán militar.

Su vínculo con la música surgió años después, en 2006, cuando comenzó a explorar nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida religiosa. A partir de allí, desarrolló un estilo propio que lo llevó a construir una identidad particular: la del "cura DJ".

Este concepto artístico se basa en la integración de:

Música electrónica como base sonora.

como base sonora. Fragmentos de discursos religiosos .

. Momentos de oración incorporados en el set musical.

Con el tiempo, esta propuesta evolucionó hasta consolidarse como una expresión distintiva que busca tender puentes entre la espiritualidad y los lenguajes contemporáneos de la música.

Una noche que cruzó fronteras entre lo sagrado y lo urbano

El evento en Plaza de Mayo dejó como saldo una experiencia que combinó elementos poco habituales en el espacio público: una multitud reunida en torno a un homenaje al Papa Francisco, una puesta artística de gran escala y la intervención de un sacerdote que ha hecho de la música electrónica una herramienta de comunicación religiosa.

La conjunción de fe, tecnología y cultura urbana marcó el pulso de una noche que se desarrolló frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y que se inscribe como un episodio singular por su formato, su convocatoria y su propuesta estética.