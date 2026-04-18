Hay alerta amarilla por tormentas y vientos de más de 70 km/h en Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que regirá durante la tarde y la noche del domingo, alcanzando a las regiones Centro, Este y la zona serrana de Pomán. La advertencia responde a la probabilidad de fenómenos meteorológicos de diversa intensidad, algunos de ellos con características localmente fuertes.

Según el parte oficial, el área de cobertura será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, lo que implica una distribución irregular de los eventos, pero con potencial de impacto significativo en puntos específicos. Este tipo de alerta implica la necesidad de mantenerse informado y tomar precauciones ante la posibilidad de condiciones adversas en lapsos cortos.

Características de los fenómenos previstos

El informe detalla una serie de condiciones que podrían presentarse durante el período de vigencia de la alerta. Entre los aspectos más relevantes se destacan:

Lluvias abundantes en cortos períodos, lo que puede generar acumulaciones rápidas de agua.

Granizo ocasional, con potencial de afectar tanto a infraestructura como a cultivos.

Actividad eléctrica frecuente, incrementando el riesgo durante tormentas intensas.

Ráfagas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora, capaces de provocar inconvenientes en zonas urbanas y rurales.

En cuanto a los niveles de precipitación, se prevén valores acumulados entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan superarse en forma local, especialmente en áreas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

Impacto en la Capital durante una jornada significativa

El pronóstico adquiere especial relevancia en la Capital debido a que el domingo 19 de abril se desarrollará la Solemne Procesión de la Virgen del Valle, uno de los eventos más importantes del calendario local.

Para esa jornada, se anticipa un escenario meteorológico inestable a lo largo de todo el día:

Por la mañana: presencia de tormentas aisladas.

Por la tarde y la noche: probabilidad de tormentas fuertes, en línea con la alerta emitida.

En cuanto a las condiciones térmicas y de viento:

Temperatura mínima: 18 grados.

Temperatura máxima: 27 grados.

Vientos: provenientes del sureste, con rotación hacia el suroeste, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora.

Este escenario combina factores que podrían incidir directamente en el normal desarrollo de actividades al aire libre, particularmente aquellas de gran convocatoria.

Continuidad de la inestabilidad hacia el lunes

Las condiciones meteorológicas adversas no se limitarán al domingo. Para el lunes 20 de abril, el pronóstico indica una continuidad de la inestabilidad, aunque con características algo menos intensas.

Durante esa jornada se esperan:

Chaparrones por la mañana.

Lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

El comportamiento del viento también mostrará variaciones:

Dirección: del sureste, rotando hacia el oeste.

En cuanto a las temperaturas:

Mínima: 14 grados.

Máxima: 20 grados.

Este descenso térmico, acompañado de precipitaciones, configura un escenario más fresco respecto al domingo, marcando una transición hacia condiciones más moderadas.

Un escenario para el seguimiento constante

La emisión de un alerta amarilla por tormentas por parte del SMN establece un marco de atención ante posibles fenómenos que, si bien no implican un nivel extremo de peligrosidad, sí pueden generar complicaciones puntuales.

La combinación de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional granizo configura un panorama que requiere monitoreo permanente, especialmente en zonas incluidas dentro del área de cobertura y durante eventos de alta concurrencia como el previsto en la Capital.

El desarrollo de las condiciones climáticas durante el domingo y su continuidad hacia el lunes refuerzan la necesidad de seguir de cerca las actualizaciones oficiales, en un contexto donde la variabilidad y la intensidad de los fenómenos pueden modificar rápidamente el escenario previsto.