Alerta vial en Catamarca: niebla y llovizna reducen la visibilidad en la Cuesta del Totoral

En la provincia de Catamarca, Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 38, específicamente en el tramo correspondiente a la Cuesta del Totoral, debido a condiciones climáticas adversas que afectan la visibilidad.

El organismo vial detalló que en ese sector se registra niebla y llovizna, dos factores que combinados reducen significativamente el campo visual de los conductores y elevan el riesgo de incidentes. La advertencia no es menor: la disminución de la visibilidad constituye uno de los principales factores de riesgo en rutas de características sinuosas o con pendientes pronunciadas, como es el caso de este tramo.

Condiciones que exigen máxima prudencia

La Cuesta del Totoral es un sector que, por su propia configuración geográfica, demanda atención constante por parte de quienes lo transitan. En este contexto, la presencia de niebla genera una cortina visual que puede limitar la percepción de curvas, vehículos que circulan en sentido contrario o cualquier eventual obstáculo en la calzada.

A ello se suma la llovizna, que no solo contribuye a reducir aún más la visibilidad, sino que además puede afectar la adherencia de los neumáticos sobre el asfalto. La combinación de ambos factores climáticos configura un escenario que obliga a adoptar conductas preventivas claras y sostenidas.

Frente a esta situación, Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar estrictamente una serie de recomendaciones básicas pero fundamentales para preservar la seguridad vial.

Recomendaciones oficiales

El organismo indicó que quienes circulen por la Ruta Nacional 38 en la zona mencionada deben:

Disminuir la velocidad habitual.

Evitar realizar sobrepasos.

Utilizar luces bajas.

Cada uno de estos puntos responde a criterios técnicos elementales en situaciones de baja visibilidad. Reducir la velocidad permite ampliar el margen de reacción ante imprevistos; evitar sobrepasos disminuye el riesgo de colisiones frontales en tramos donde la visibilidad es limitada; y el uso de luces bajas mejora la percepción del vehículo por parte de terceros sin generar el efecto rebote que producen las luces altas en presencia de niebla.