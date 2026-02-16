Alerta en Lavalle: graves inundaciones tras un temporal récord en el interior

La localidad de Lavalle y sus zonas aledañas atraviesan una situación crítica tras las persistentes e intensas precipitaciones que azotaron la región durante el último fin de semana. El fenómeno meteorológico no solo afectó el casco urbano, sino que extendió su impacto hacia los sectores rurales, dejando un escenario de viviendas anegadas y una infraestructura vial seriamente comprometida. La gran cantidad de agua caída transformó el paisaje cotidiano en una zona de emergencia, donde la transitabilidad se ha vuelto el principal desafío para los servicios de asistencia y los propios residentes que intentan resguardar sus hogares.

El impacto de la tormenta fue particularmente severo en puntos específicos del interior departamental, donde los registros oficiales alcanzaron cifras alarmantes en un corto período de tiempo. Según los datos técnicos recolectados, la localidad de Cortaderas fue la más castigada con un registro de 140 mm de agua caída, seguida de cerca por Las Higueritas, donde se contabilizaron 130 mm.

Esta magnitud de agua generó anegamientos masivos que superaron rápidamente la capacidad de drenaje natural de los suelos. Como consecuencia directa, los caminos rurales se volvieron completamente intransitables, dejando sectores de difícil acceso donde el tránsito es actualmente casi imposible. La acumulación hídrica no se limitó a las vías de comunicación, sino que avanzó sobre los sectores habitados, provocando serias complicaciones para los vecinos de toda la zona de influencia de Lavalle.

La crisis hídrica ha golpeado de forma directa el patrimonio de la población local. Varias familias sufrieron el ingreso de agua en sus casas, lo que derivó en la pérdida de pertenencias y en pedidos de asistencia urgente a las autoridades ante la vulnerabilidad de sus viviendas. La situación se agrava en los parajes más alejados, donde la llegada de ayuda se ve demorada por el estado de las rutas y senderos rurales, convertidos ahora en cauces de agua o lodazales.

Ante este panorama de extrema precaución, las autoridades han emitido alertas estrictas solicitando a la comunidad evitar las zonas rurales y circular con máxima precaución ante la posibilidad de nuevos desbordes. La prioridad actual se centra en el monitoreo constante de los niveles de agua y en la respuesta a los damnificados, en un contexto donde el clima ha dejado a gran parte del departamento Santa Rosa en una situación de extrema fragilidad.