Alertas naranja y amarilla por Tormentas para Catamarca: cuáles serán las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este domingo 1 de febrero, que abarca a sectores de la provincia de Catamarca, según el área de cobertura indicada en el mapa oficial.

De acuerdo al informe, la región podría ser afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos. Se estiman valores de lluvia acumulada entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital aclararon que los impactos mencionados corresponden a escenarios posibles y no implican que los fenómenos se produzcan de forma generalizada en toda la ciudad. En ese sentido, señalaron que algunas localidades podrían verse afectadas mientras que otras no registren eventos significativos.

Las autoridades remarcaron que, si bien los efectos pueden variar según la zona, las tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte o severa, por lo que se recomienda no minimizar el nivel de alerta.

Alerta amarilla vigente

Por otra parte, desde esta noche se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la Capital y el resto de la región Centro y Este de la provincia.

Según el parte oficial, el área puede ser afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Tal como se detalla en la placa difundida, el riesgo se mantendrá durante la madrugada y la mañana del domingo, con una intensificación hacia la tarde, momento en el que regirá la alerta naranja y podrían registrarse tormentas localmente fuertes.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos recomendaron seguir la evolución del fenómeno y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.