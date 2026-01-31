Familiares de Nahuel Gallo reaccionaron con cautela ante la amnistía anunciada por el chavismo

Familiares de argentinos detenidos en Venezuela por motivos políticos manifestaron cautela frente al anuncio de una amnistía realizado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. La reacción estuvo marcada por la desconfianza, en un contexto de demoras y promesas incumplidas por parte del régimen chavista.

María Gómez, esposa del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, junto a familiares de Germán Giuliani y de otros presos políticos, se reunieron este sábado en el Centro Venezolano-Argentino para continuar visibilizando el reclamo por la liberación plena de los detenidos. No obstante, ante la lentitud en las excarcelaciones, Gómez puso en duda la efectividad real del anuncio oficial.

"Es algo por lo que venimos luchando y aplaudo todo lo que tenga como consecuencia la libertad de los presos políticos en Venezuela, pero me manejo con muchísima cautela", expresó Gómez en diálogo con Carolina Amoroso en TN.

Recordó además que tras el anuncio del pasado 8 de enero, que prometía la liberación de "un número importante" de detenidos, había expectativas concretas que finalmente no se cumplieron. "Estas personas que están ahora en el poder en Venezuela dilatan el tiempo para dañar, perjudicar y cansar a los familiares", denunció. "Estoy ilusionada, pero soy cautelosa con lo que pueda ocurrir en las próximas horas".

La desconfianza, explicó, se sustenta especialmente en el trato que recibió su esposo desde su detención arbitraria el 8 de diciembre de 2024. "El caso de Nahuel es súper delicado. Hoy cumple 419 días en desaparición forzada en Venezuela. Mi mamá está en este momento en el Rodeo I, volvió a preguntar por él para intentar ingresar elementos de higiene personal y nuevamente se lo negaron", relató.

Lejos de celebrar el anuncio, Gómez reclamó que las declaraciones oficiales se transformen en hechos concretos. "Si buscan una Venezuela de paz y de amor, que empiecen. Sabemos que Nahuel está en el Rodeo I, ¿por qué no nos permiten comunicarnos con él? Anhelo su llamada y, sobre todo, su libertad", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la prioridad de las familias es la integridad física de Germán Giuliani, de Nahuel Gallo y del resto de los argentinos detenidos de manera arbitraria e ilegal en Venezuela.

En paralelo, se recordó el video que Germán Giuliani logró enviarle a su familia una semana después de haber sido detenido en mayo de 2025, una de las pocas pruebas de vida que recibieron desde entonces.

Gómez también hizo un llamado al Gobierno argentino para que intensifique las gestiones diplomáticas. "Es necesario que el tiempo no se siga dilatando. Hay un cansancio mental y físico enorme. Algunas familias están acampando frente al Rodeo I, Yare II, Zona 7 y Boleíta. Es momento de dar un paso hacia la humanidad, algo que hoy está faltando en Venezuela", afirmó.

Por su parte, los familiares de Germán Giuliani también reclamaron su liberación y la de todos los presos políticos. Virginia Rivero, esposa del abogado detenido desde mayo de 2025, expresó que la noticia de la amnistía generó alivio, aunque aclaró que mantienen una postura prudente. "Estamos contentos, pero somos cautelosos. Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando hasta que recuperen la libertad", señaló.

En la misma línea, Vanessa Giuliani, hermana de Germán, reclamó que el proceso sea inmediato. "Pedimos que sea rápido, que no nos tengan en vilo como ocurrió tras el anuncio del 8 de enero", sostuvo. Además, denunció que su hermano y otros detenidos fueron privados de alimentos. "Nos advirtieron que no nos asustemos cuando los veamos porque están muy flacos", indicó.

Vanessa exigió no solo la liberación de su hermano y de Nahuel Gallo, sino también la de "más de 60 extranjeros y de todos los venezolanos inocentes que permanecen injustamente detenidos". Subrayó además que se trate de liberaciones definitivas y no simples excarcelaciones.

Finalmente, reclamó una postura activa del canciller argentino Pablo Quirno. "Debe pronunciarse y convertir este tema en una prioridad diaria desde el anuncio de la amnistía, para que los argentinos puedan volver a su país lo antes posible", concluyó.