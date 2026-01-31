  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1450 ~ $1470
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

30 C ° ST 30.02 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Tortilla de papas rellena: una versión cremosa y rápida que se prepara en 15 minutos

Clásica y rendidora, la tortilla de papas suma una variante rellena con queso y jamón que se destaca por su textura cremosa y su rápida preparación, ideal para comidas prácticas sin resignar sabor.

31 Enero de 2026 19.23

La tortilla de papas es una de las preparaciones más tradicionales de la cocina hogareña, pero esta versión rellena logra renovarla con una propuesta simple, rápida y altamente tentadora. En apenas 15 minutos, se obtiene una tortilla dorada por fuera, húmeda por dentro y con un relleno que se funde y potencia el sabor.

Ideal para una comida rápida, una cena express o para resolver el menú diario sin complicaciones, esta receta incorpora queso y jamón como ingredientes clave para sumar cremosidad y un plus irresistible.

Cómo hacer una tortilla de papas rellena

Ingredientes:

  • 3 papas medianas
  • 4 huevos
  • 100 g de queso (muzzarella, cremoso o port salut)
  • 80 g de jamón cocido (opcional)
  • 1 cucharada de cebolla picada (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Un chorrito de aceite

Paso a paso:

Pelar y cortar las papas en cubos pequeños. Cocinarlas en agua con sal durante 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernas. Escurrir bien.

En un bowl, batir los huevos junto con la sal y la pimienta.

Incorporar las papas cocidas a la mezcla de huevos.

En una sartén antiadherente con un poco de aceite, volcar la mitad de la preparación y cocinar durante 3 a 4 minutos a fuego medio-bajo.

Distribuir el queso y el jamón, y cubrir con el resto de la mezcla.

Tapar la sartén y cocinar entre 4 y 5 minutos. Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar 3 minutos más.

Dejar reposar 5 minutos antes de cortar, para que el relleno mantenga su cremosidad.

Tips clave para una tortilla bien húmeda y tentadora

  • Elegir un queso que funda bien para lograr un relleno derretido y uniforme.
  • Evitar el fuego fuerte: la cocción lenta permite que el centro quede húmedo.
  • Tapar la sartén durante la cocción ayuda a que el calor llegue de manera pareja y el relleno se mantenga cremoso.
Tags
Cocina Papa Receta tortilla

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también