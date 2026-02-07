Alianza Lima desvincula a jugadores denunciados por violación tras los graves incidentes en Argentina

La crisis institucional y ética ha golpeado con fuerza los cimientos del Club Alianza Lima. En una resolución que marca un precedente sobre la disciplina y la responsabilidad social de los atletas, la entidad peruana ha tomado medidas determinantes respecto a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes enfrentan una grave denuncia por violación contra una joven argentina de 22 años.

El caso, que ha trascendido las fronteras deportivas para convertirse en un expediente judicial de alto impacto, ha forzado a la institución a separar de manera indefinida a los involucrados por actos de indisciplina, derivando finalmente en la ruptura de vínculos contractuales.

Desvinculaciones oficiales y el comunicado del club

A través de sus canales oficiales y redes sociales, el club comunicó de forma directa su postura ante los hechos. El mensaje, dirigido a sus hinchas y a la opinión pública, fue taxativo: "Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución". Con este anuncio, Alianza Lima busca distanciarse de los comportamientos que empañan la imagen de la entidad, tras los reportes que vinculan a sus ahora exintegrantes con un presunto abuso sexual ocurrido en suelo argentino.

Por su parte, la situación del defensor Carlos Zambrano presenta matices administrativos que han impedido una resolución idéntica e inmediata. Según informó el medio Líbero, aunque el club pretende desprenderse del jugador, aún existen diferencias sustanciales en las condiciones para la rescisión de su contrato. Mientras se dirimen estas discrepancias legales y económicas, Zambrano permanece entrenándose apartado del plantel, a la espera de una definición que parece apuntar inevitablemente hacia su salida.

Los hechos que motivaron esta drástica decisión ocurrieron el domingo 18 de enero, luego de un partido amistoso que el conjunto peruano disputó ante Colo Colo. Según la declaración de la víctima, cinco futbolistas del plantel llegaron hasta la habitación donde ella se hospedaba junto a una amiga. Entre este grupo se encontraban Zambrano, Trauco y Peña Flores, además de otros dos jugadores que se retiraron casi de inmediato y no forman parte de la acusación formal.

El relato de la joven de 22 años describe una situación de coerción y violencia física. De acuerdo con su testimonio ante la Justicia argentina, Zambrano la incitaba constantemente a consumir alcohol a pesar de su negativa. En un pasaje desgarrador de su declaración, la denunciante afirmó: "Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres". A pesar de que ella manifestó reiteradamente que no quería mantener relaciones, el presunto abuso sexual se consumó en dicha habitación, dejando secuelas físicas y psicológicas que hoy forman parte de la prueba judicial.

Futuro profesional y horizontes inciertos

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el mercado de pases ya ha comenzado a moverse para los involucrados. A continuación, se detalla el estado actual de los futbolistas:

Sergio Peña: Ya ha definido su próximo destino en el fútbol europeo, donde continuará su carrera en el Sakaryaspor , equipo que milita en la Segunda División de Turquía.

Ya ha definido su próximo destino en el fútbol europeo, donde continuará su carrera en el , equipo que milita en la Segunda División de Turquía. Miguel Trauco: Su futuro es incierto hasta el momento. Se barajan opciones que incluyen permanecer en otro club de Perú, incluso en la Segunda División, o buscar una oportunidad en el extranjero.

Su futuro es incierto hasta el momento. Se barajan opciones que incluyen permanecer en otro club de Perú, incluso en la Segunda División, o buscar una oportunidad en el extranjero. Carlos Zambrano: Su estatus es de aislamiento deportivo. El club busca su salida definitiva, pero la complejidad de su contrato mantiene la situación en un limbo legal que se resolvería en los próximos días.

La postura de Alianza Lima refleja un intento por salvaguardar los valores institucionales ante un escenario de indisciplina y criminalidad.

Mientras la Justicia argentina avanza en la investigación sobre lo ocurrido en aquella habitación tras el duelo ante Colo Colo, el mundo del fútbol observa con atención las consecuencias de un acto que ha dejado a una joven herida y a uno de los clubes más importantes de Perú en una situación de extrema sensibilidad pública.