Sergio Carrizo conquista el Torneo Blitz de Verano

El pasado miércoles 4 de febrero, las instalaciones del Club Social 25 de Agosto se convirtieron una vez más en el epicentro del pensamiento estratégico regional. En este emblemático escenario se disputó el III Torneo Blitz del año, una competencia que ya es tradición dentro del circuito de verano que se desarrolla de forma ininterrumpida durante todos los miércoles de los meses de enero y febrero.

El evento no solo destacó por el nivel de sus participantes, sino por consolidar un espacio de encuentro deportivo en plena temporada estival.

La jornada deportiva contó con la participación de 20 jugadores que se sometieron a un desafío de máxima exigencia mental. El torneo se desarrolló bajo un sistema de 7 rondas con un ritmo de juego vertiginoso de 3 minutos más 2 segundos de incremento por cada movimiento, lo que obligó a los competidores a mantener una concentración absoluta.

Para garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto del reglamento, el arbitraje estuvo a cargo de Daniel Tolosa, cuya labor fue fundamental para el correcto desarrollo del certamen, el cual repartió un total de $110.000 en premios.

Los protagonistas del podio

En lo que respecta a los resultados deportivos, la categoría Abierto mostró una paridad notable entre los principales referentes. Sergio Carrizo logró imponerse con autoridad para quedarse con el primer puesto, seguido por Joel Menéndez en la segunda ubicación y Mariano Menéndez, quien completó el podio en el tercer lugar. Asimismo, el torneo permitió visibilizar el talento emergente y el esfuerzo de los jugadores en formación; en la categoría Sub 1600, el ganador fue Tiago Gómez, mientras que el reconocimiento especial al Mejor No Rankeado quedó en manos de Bautista González.

El éxito de esta tercera fecha es el resultado de una colaboración estrecha entre diversas entidades y la comunidad. Desde la organización se extendió un agradecimiento especial al Club Social 25 de Agosto por ceder sus instalaciones, un gesto clave para la continuidad del circuito. De igual manera, se subrayó la importancia del acompañamiento de los auspiciantes, mencionando específicamente al Estudio Contable Sarife y Sartor, Transporte Urquiza, Espacio Somos Vecinos y Pintura Miura, cuyo apoyo económico y logístico resulta vital para sostener estas actividades deportivas.

Finalmente, el evento cerró con un mensaje de gratitud hacia los jugadores y las familias presentes. La tarde de ajedrez no solo se limitó a la competencia técnica, sino que estuvo profundamente marcada por un clima de camaradería y respeto, valores que la organización busca promover en cada edición de este circuito veraniego.