Hito sanitario en el Hospital de Villa Dolores: estudio diagnóstico de alta complejidad

El Hospital de Villa Dolores "Dermidio Herrera" ha marcado un hito fundamental en su historia institucional y en la salud pública regional al concretar, por primera vez, una punción biopsia de nódulo tiroideo guiada por ecografía.

Este procedimiento representa un salto cualitativo sin precedentes en la capacidad de respuesta del nosocomio, consolidando un importante avance en la infraestructura diagnóstica local. La ejecución de esta compleja práctica fue posible gracias a la utilización de material y equipamiento recientemente incorporados, una inversión estratégica que permite ampliar las prestaciones del hospital, evitar derivaciones innecesarias a centros de mayor jerarquía y mejorar de manera sustancial el acceso a estudios especializados para toda la comunidad.

Este tipo de estudio resulta estrictamente fundamental para el abordaje de la salud endocrinológica, ya que facilita el diagnóstico precoz de patologías tiroideas. Al emplear la guía ecográfica, los profesionales logran una evaluación mucho más precisa y oportuna de los pacientes, permitiendo identificar la naturaleza de los nódulos con una seguridad técnica que antes requería el traslado de los ciudadanos a otras jurisdicciones.

Coordinación profesional y fortalecimiento institucional

La práctica médica de vanguardia estuvo bajo la responsabilidad de un equipo interdisciplinario de alta calificación. El procedimiento fue liderado por el Dr. Alejandro Del Águila, especialista en Diagnóstico por Imágenes y responsable del Servicio de Ecografías, quien trabajó en estrecha colaboración con la Dra. Lorena Carabus, médica endocrinóloga y encargada de la patología tiroidea del Área Programática N.º 2. Esta sinergia entre especialistas garantiza que el proceso, desde la captación del paciente hasta la obtención de la muestra, cumpla con los más altos estándares de rigor científico.

Desde la dirección del Hospital de Villa Dolores "Dermidio Herrera" destacaron que se continúa trabajando arduamente en el fortalecimiento del sistema de salud a través de la incorporación constante de tecnología y la promoción de la capacitación profesional.

El objetivo final de estas innovaciones es brindar una atención médica que sea, simultáneamente, de alta calidad, cercana y accesible para toda la población, asegurando que el hospital se consolide como un referente diagnóstico dentro de su área de influencia.