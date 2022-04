Alumnos del José Cubas se reunieron con la Directora de Educación Superior

Sin respuestas ni soluciones, los estudiantes auto convocados del IES "Gdor. José Cubas" marcharon otra vez. Luego del corte de calle de este martes pasado, las acciones se endurecen porque los plazos administrativos comienzan a vencerse. En este marco, y luego que se les negara el ingreso a la institución escolar de parte del Rector Eugenio Cano y personal policial, un multitudinario grupo marchó a la Plaza de San Isidro.

Allí y en este clima en procura de definiciones, se hizo presente la directora de Educación Superior.

El encuentro pacífico se extendió hasta cerca de la medianoche y según indicaron a Diario La Unión, que "podía haber avances" por cuanto se plantearon todos los problemas y "todo parece que podría avanzar".

Amenazas



Referentes de las distintas carreras en tanto comentaron que durante el transcurso del día recibieron lo que ellos consideran fueron amenazas o intimidaciones. Durante toda la mañana del miércoles, en los grupos de whatsapp de los distintos profesorados circularon audios de docentes y directivos que los “aconsejaban” a presentarse a clases y no plegarse nuevamente al reclamo.

Las consideraciones llegaron a un punto grave por cuanto al abrirse la convocatoria directamente a todas las carreras para manifestarse, la viralización de los mensajes se hizo mayor. “A los chicos de 1° y 2° año de Enfermería se los intimidó para que no acompañen al resto en la protesta. Textualmente el mensaje dice que ´no se metan en el quilombo ustedes que recién están empezando´. Y son autoridades del IES las que utilizan estos términos para referirse a los problemas que todos tenemos”, así lo confirmó Juan Pablo, alumno de 2° año de la Tecnicatura Superior en Enfermería.

Estos dichos también fueron vertidos a los alumnos de Inicial y Primaria, quienes marcaron la gravedad del hecho pero y a pesar de ello, confirmaron que la manifestación no se iba a levantar. “Los alumnos han tomado esto como una amenaza. Ellos dicen que vamos a ingresar por la fuerza al instituto y que por eso van a convocar a las fuerzas policiales, cuando nosotros lo que planeamos es volver a mostrar nuestros reclamos, siempre pacíficamente”, indicaron a Diario La Unión.

Enfermería, los mismos problemas



En la carrera de Enfermería, las fallas administrativas son iguales que las ya mencionadas por los otros estudiantes. Así lo confirmó Juan Pablo quien indicó que como en Inicial y Primaria, la carrera no cuenta con matrícula desde el año pasado. “Este año nos pidieron una nota para poder matricularnos y aún no tenemos novedades. El IES dice que la tenemos pero nosotros desconocemos el registro que tenemos. Hay compañeros de cursos avanzados que necesitan este dato importante para poder acceder a un trabajo, y no la pueden conseguir a esta altura del año”, detalló.

A esta realidad se suma la de no tener docentes en materias que son anuales y para las que todavía no se llamó a concurso. Esto genera un atraso en la cursada, por cuanto si se habilita el cargo luego de las vacaciones de invierno, la material como tal ya no puede dictarse y el estudiante que planeó cumplir con los tres años de cursado, ya va a tener un año por fuera para poder completar los contenidos pendientes. Sin mencionar las materias correlativas a las anuales, las que tampoco se pueden cursar.



Las prácticas también están atrasadas desde el año pasado y todo se complica más, por la gran cantidad de alumnos en cada curso. “Las aulas son para 30 y quieren meter entre 100 a 120”, señaló y ahí se repite lo que sucede en el anexo del Colegio Guadalupe.