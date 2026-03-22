Ambato: tránsito restringido en Ruta Provincial N°1 por reducción de calzada en Los Narváez

Vialidad Provincial advirtió sobre restricciones en la circulación en la Ruta Provincial N°1, a la altura del kilómetro 114, en la zona de Los Narváez, departamento Ambato, en Catamarca.

Según se informó, actualmente se encuentra habilitada solo media calzada en un tramo aproximado de 70 metros, lo que obliga a una circulación reducida en ese sector.

Ante esta situación, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y acatar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.