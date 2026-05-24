A un año de la histórica protesta docente en Catamarca, autoconvocados ratifican la continuidad de la lucha

La docencia autoconvocada de Catamarca conmemoró este 24 de mayo el primer aniversario de la multitudinaria movilización realizada en 2025 contra el decreto 884/25, una protesta que derivó en la derogación de la medida tras una semana de marchas y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

A través de un comunicado, los sectores docentes recordaron que la protesta tuvo su punto más alto con una movilización de más de 26 mil personas en la plaza principal de la capital catamarqueña, acompañada por acciones simultáneas en departamentos del interior. Según expresaron, aquella jornada "hizo retroceder" al gobierno provincial encabezado por Raúl Jalil y marcó el inicio de una nueva etapa de organización sindical y social.

En el documento, los autoconvocados sostuvieron que, desde aquella irrupción del 24 de mayo de 2025, la docencia mantuvo un proceso permanente de movilización en defensa de la educación pública, los salarios y los derechos laborales. También señalaron que durante marzo de este año volvieron a realizar medidas de fuerza en rechazo a las negociaciones salariales entre el Ejecutivo y los gremios docentes, a las que calificaron como una "farsa paritaria".

Además, apuntaron sobre la realización de asambleas, marchas, cortes de ruta, acampes y distintas acciones de protesta en toda la provincia, mediante las cuales, afirman, se lograron avances parciales frente a la crisis social y educativa que atraviesan docentes, estudiantes y trabajadores.

Amenazas y sanciones contra docentes

Los docentes autoconvocados también denunciaron amenazas, descuentos salariales, sanciones y maniobras de disciplinamiento por parte del Gobierno provincial, aunque remarcaron que continuarán con las medidas de lucha.

En tanto, destacaron el reciente reclamo encabezado por padres y tutores de Antofagasta de la Sierra, quienes protestaron por el vaciamiento de los comedores escolares mediante cortes selectivos al transporte minero. Según expresaron, esa experiencia volvió a demostrar "el potencial de la organización popular" para exigir respuestas oficiales.

El comunicado también advierte sobre problemáticas estructurales en distintas comunidades educativas de Catamarca, entre ellas el deterioro edilicio de escuelas, la falta de docentes, las dificultades con el transporte escolar y el vaciamiento de la educación pública.

Finalmente, la docencia autoconvocada reafirmó la necesidad de fortalecer la articulación con trabajadores estatales, personal de salud, estudiantes, familias y otros sectores sociales para enfrentar las políticas de ajuste y reclamar mejoras salariales y laborales.

"Cuando los trabajadores se organizan, luchan y ganan las calles, es posible derrotar el ajuste y conquistar nuestros reclamos", concluye el documento difundido este 24 de mayo de 2026.