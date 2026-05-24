Enfermería capacitó al personal de la Correccional de Mujeres en primeros auxilios

El Ministerio de Salud de la provincia, mediante la Dirección Provincial de Enfermería, llevó adelante una capacitación destinada al personal de la Unidad Penal N°2 Correccional de Mujeres, enfocada en el tratamiento inicial de heridas y en la aplicación de normas de bioseguridad. La iniciativa estuvo orientada a reforzar los conocimientos y herramientas del personal que cumple funciones dentro de la institución penitenciaria, especialmente en situaciones que requieren una respuesta inmediata ante emergencias o problemas de salud.

La actividad formativa se desarrolló con el propósito de fortalecer las capacidades del personal en materia de atención primaria y primeros auxilios, entendiendo que quienes se desempeñan diariamente en la unidad correccional suelen ser los primeros en intervenir frente a distintos episodios que involucran riesgos para la salud o la integridad física de las personas alojadas.

Desde la organización destacaron la importancia de incorporar conocimientos prácticos y protocolos básicos de actuación que permitan actuar de manera rápida y eficiente hasta la llegada de profesionales de la salud o la derivación correspondiente.

La importancia de la respuesta inmediata

La Oficial Adjutor Principal, Nancy Mirabal, remarcó durante la capacitación la relevancia que tiene la formación continua dentro de la Unidad Penal. En ese sentido, explicó que si bien la institución cuenta con médicos y enfermeras, resulta fundamental que el resto del personal también posea herramientas y conocimientos actualizados para actuar frente a diferentes situaciones.

"Es sumamente importante que el personal se capacite a diario y tenga conocimiento de cómo actuar frente a diferentes situaciones, ya que es el que da respuesta inmediata", expresó Mirabal, poniendo el foco en el rol esencial que cumple el personal penitenciario en los primeros minutos de una emergencia.

La declaración refleja la necesidad de consolidar una preparación constante dentro de ámbitos donde las situaciones de riesgo o urgencia pueden requerir intervenciones rápidas y coordinadas. La capacitación buscó precisamente fortalecer esa capacidad de respuesta, brindando herramientas prácticas para actuar de manera segura y eficaz.

Atención primaria y la bioseguridad

Durante la jornada de formación se trabajó sobre diferentes aspectos vinculados a la atención inicial de pacientes y a los protocolos básicos de emergencia. La capacitación incluyó contenidos teóricos y prácticos relacionados con la asistencia inmediata en distintos escenarios.

Entre los principales temas abordados se destacaron:

Pasos para la atención de un paciente.

Técnicas de posición de seguridad de la víctima.

Tipos de primeros auxilios.

Maniobras de RCP.

Control de hemorragias.

Inmovilización por fracturas.

Técnicas de vendajes y curaciones.

Manejo de quemaduras.

Manejo de intoxicaciones.

Procedimientos ante situaciones de asfixia.

Normas de bioseguridad.

Cada uno de estos contenidos estuvo orientado a dotar al personal de herramientas concretas para actuar ante situaciones críticas, priorizando la seguridad tanto de la persona afectada como de quienes intervienen en la asistencia.

Asimismo, la incorporación de normas de bioseguridad ocupó un lugar central dentro de la capacitación, entendiendo la importancia de aplicar procedimientos adecuados para prevenir riesgos y garantizar intervenciones seguras en contextos de atención primaria.