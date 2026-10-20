Andalgalá se prepara para recibir el 6.º Encuentro Nacional de Autos Vintage

Andalgalá, será sede del 6.º Encuentro Nacional de Autos Vintage, una propuesta que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre y convocará a coleccionistas, aficionados y visitantes de diferentes puntos del país. Durante tres jornadas, la ciudad se convertirá en escenario de una actividad que combinará la pasión por los automóviles clásicos con el descubrimiento de sus atractivos históricos, culturales y turísticos.

El encuentro propone mucho más que una exposición de vehículos antiguos. La iniciativa contempla recorridos por distintos sitios históricos y paisajísticos de la ciudad, en los que los participantes podrán exhibir sus automóviles y recrear el espíritu de las épocas a las que pertenecen. De esta manera, los vehículos se integrarán al entorno urbano y natural de Andalgalá, ofreciendo una experiencia que vinculará la historia del automovilismo con la identidad local.

Uno de los aspectos distintivos de la convocatoria será la caracterización de los participantes de acuerdo con el año y el estilo de sus automóviles. Esta propuesta busca acompañar la presencia de los vehículos clásicos con una ambientación acorde con cada época, convirtiendo los recorridos en una experiencia particular tanto para quienes forman parte del encuentro como para los vecinos y turistas que se acerquen a disfrutar de la actividad.

La llegada de coleccionistas y aficionados de distintos lugares del país también permitirá reunir a personas que comparten el interés por los autos vintage, generando un espacio de intercambio y encuentro alrededor de esta afición.

Organización y acompañamiento turístico

El 6.º Encuentro Nacional de Autos Vintage es organizado por Guillo Vergara Multimarca, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Andalgalá.

La articulación entre la organización y el área turística local acompaña una propuesta orientada a fortalecer la actividad turística del departamento y a promover sus recursos culturales y naturales. A lo largo de las tres jornadas, los recorridos previstos permitirán que los visitantes conozcan diferentes lugares de la ciudad mientras disfrutan de los vehículos clásicos.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca consolidarse como una oportunidad para mostrar los atractivos de Andalgalá y generar un espacio de participación para los amantes de los automóviles vintage. La propuesta combina así dos dimensiones: por un lado, el interés específico por los vehículos históricos y, por otro, la posibilidad de utilizar esa convocatoria para dar a conocer el patrimonio del departamento.

Destacaron la oportunidad de mostrar la identidad local

Guillermo Acevedo resaltó la importancia de esta nueva edición y puso el foco en la posibilidad de recibir visitantes de diferentes puntos del país y acercarlos a la historia, los paisajes y la identidad de Andalgalá.

"Este encuentro representa una gran oportunidad para Andalgalá, porque nos permite recibir visitantes de diferentes lugares del país y mostrarles nuestra historia, nuestros paisajes y nuestra identidad. No se trata solamente de una exposición de autos, sino de una propuesta que integra turismo, cultura y recreación", señaló.

Sus declaraciones destacan el sentido integral de la actividad, que busca aprovechar la convocatoria de los automóviles clásicos para ofrecer una experiencia vinculada con los atractivos de la ciudad. Los recorridos previstos por sitios históricos y paisajísticos constituyen una parte central de esa propuesta, al permitir que los participantes conozcan el territorio mientras comparten su afición.

La caracterización de los asistentes según el año y el estilo de sus vehículos también contribuirá a darle una identidad particular al encuentro. De esta manera, la exhibición de los autos se combinará con una experiencia recreativa que podrá ser disfrutada por vecinos y turistas.

La organización considera que este tipo de iniciativas representa una oportunidad para ampliar el alcance de las propuestas turísticas de Andalgalá, vinculando una actividad de interés nacional con los recursos propios de la localidad.

El movimiento turístico y el aporte económico

Otro de los aspectos destacados por Acevedo es el impacto económico que puede generar la llegada de participantes y acompañantes durante los tres días de actividades. El referente señaló que la convocatoria puede favorecer a diferentes sectores de la comunidad, especialmente aquellos vinculados con la atención de visitantes y la prestación de servicios.

"La llegada de participantes y acompañantes genera movimiento en los alojamientos, la gastronomía, los comercios y los servicios locales. Es una manera concreta de dinamizar la economía de Andalgalá y de brindar oportunidades a distintos sectores de la comunidad", expresó.

La presencia de visitantes representa, en ese marco, una oportunidad para los establecimientos de alojamiento, los locales gastronómicos y los comercios, además de los prestadores de servicios que intervienen en la actividad turística.

El encuentro busca que el movimiento generado por la convocatoria alcance a distintos sectores de la economía local. La llegada de personas desde diferentes puntos del país, sumada a las actividades previstas durante las tres jornadas, configura una propuesta que combina recreación y promoción turística con la posibilidad de generar actividad comercial.

Si bien la organización no precisó cifras sobre la cantidad de participantes esperados ni estimaciones económicas, Acevedo destacó la importancia de aprovechar estos eventos para dinamizar la economía del departamento y ofrecer oportunidades a la comunidad.